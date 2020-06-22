Sağlık Bakanlığından hastanedeki yangınla ilgili açıklama - Son Dakika

Sağlık Bakanlığı, Samatya'daki İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesinde meydana gelen yangınla ilgili açıklama yaptı.

Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Samatya'daki İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesinde saat 21.30'da meydana gelen yangın kısa sürede söndürülmüştür. Yangında can kaybı veya yaralımız yoktur. Hastanenin ikinci katında nöroloji-nöroşirurji servisinde çıkan yangının teknik bir sebepten kaynaklanmadığı belirlenmiştir. Sebebiyle ilgili tahkikat devam etmektedir. Duman tahliyesinin tamamlanmasının ardından hastane normal hizmetine devam edecektir" ifadelerine yer verildi.

(İHA)