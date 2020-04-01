Sağlık Bakanlığından "İmmün Plazma Tedariki" açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sağlık Bakanlığından 'İmmün Plazma Tedariki' açıklaması - Son Dakika

Sağlık Bakanlığından "İmmün Plazma Tedariki" açıklaması

6 saat önce

19 pandemisinde ihtiyaç duyan hastalara kullanmak üzere immün plazmanın temininde uyulması gereken kriterlere ilişkin yazıyı 81 il valiliklerine gönderdi.

Sağlık Bakanlığından

19 pandemisinde ihtiyaç duyan hastalara kullanmak üzere immün plazmanın temininde uyulması gereken kriterlere ilişkin yazıyı 81 il valiliklerine gönderdi.


Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan yazıda, "Bilindiği üzere ülkemiz ve tüm dünya için küresel bir sağlık sorunu haline gelen COVID-19 pandemisi, Sağlık Bakanlığımız tarafından yakından takip edilmekte, oluşturulan Koronavirüs Bilim Kurulunca alınan kararlar doğrultusunda gerekli tüm tedbirler alınmakta ve ulusal bir mücadele verilmektedir.


Dünya Sağlık Örgütü (WHO) gelişmekte olan COVID-19 salgınına karşı kan mevzuatı için yayınladığı ara durum bildirgesi ile pandemi sırasında immün plazma tedavisinin en çok tavsiye edilen potansiyel tedavilerden biri olduğunu, yetkili otoritelerin immün plazma veya serumun toplanması için uygun düzenleyici koşulları oluşturarak bu alanda ilerlemeleri gerektiğini vurgulamıştır.


24 Mart 2020 tarihinde Amerikan FDA (U.S. Food and Drug Administration), 'COVID-19 Konvansiyonel Plazma Araştırması - Acil Durum' bildirgesi ile aynı konuda bir tavsiye kararı yayınlamıştır" denildi.


"Tüm bu gelişmeler göz önüne alındığında, immün plazmaların aktif virüs infeksiyonu nedeniyle hastanede yatan hastalara tedavi amacıyla verilmesinin bilimsel temellerinin oluştuğu görülmektedir" denilen yazıda şu ifadelere yer verildi:


"Ülkemizde de etkisini göstermeye başlayan COVID-19 pandemisinde, ihtiyaç duyan hastalara kullanmak üzere immün plazmanın temini ve kullanımı konusunda Bakanlığımızca çalışma başlatılmıştır. Bu çerçevede Türk Kızılay bölge kan merkezleri (BKM), süreli bölge kan merkezleri


(SBKM), bünyesinde Bakanlığımızca ruhsatlandırılmış aferez merkezi bulunan kamu, özel ve vakıf üniversite hastaneleri, eğitim ve araştırma hastaneleri ile kamu yararı gözeten vakıf hastaneleri COVID-19 enfeksiyonu geçirmiş olan bağışçıdan ekte tanımlanan kriterler çerçevesinde ve bu hastanelerin transfüzyon merkezleri sorumluluğunda (Kan ve Kan Ürünleri Yönetmeliği ilkelerine uygun olarak) immün plazma elde edilmesine yönelik faaliyetleri yürütebileceklerdir.


BKM dışındaki merkezlerde toplanan immün plazmalar sadece kendi merkezinde (veya aynı il içindeki merkezlerinde) kullanılabilecektir. Bünyesinde aferez merkezi bulunmayan veya kendi hastanesinde plazma toplamak istemeyen sağlık kuruluşları immün plazmaya ihtiyaç duymaları halinde, bağlı bulundukları BKM'den talep edeceklerdir.


Bu onay kapsamında immün plazma elde edilmesi ve kullanımına izin verilen sağlık kuruluşlarının söz konusu faaliyetleri yürütmesi, Kovid-19 pandemisi süresince geçerli olup Bakanlıkça belirlenen tarihte sonlandırılacaktır. Uygulama yapmak isteyen hastaneler tarafından Genel Müdürlüğümüz https://shgm.saglik.gov.tr/ adresinde yayınlanan 'Covid-19 İmmüne Plazma Tedarik Asgari Kriterleri'nin güncel halini takip edebilecek."


COVID-19 İmmünize Plazma Tedarik Asgari Kriterleri


COVID-19 virüs enfeksiyonuna yakalanmış ve sonrasında iyileşmiş bireylerin bağışçı olabilmesi için gerekli kriterle şu şekilde:


"1. Bu kişilerin enfeksiyonu geçirmiş olduğuna dair laboratuvar test sonucu gereklidir.


2. Bağıştan 14 gün öncesinde bu kişilerin klinik semptomları tamamıyla ortadan kalkmış olmalıdır.


3. Bir ya da daha fazla kez olmak kaydıyla nazofarengeal sürüntü örneği ile yapılan test sonucunun ya da kan numunesinden çalışılan moleküler test sonucunun "NEGATİF" olması gerekmektedir.


4. İyileşmiş bireylerin, mevcut yasal mevzuata uygun olarak kan bağışçısı olabilmesi için gerekli sorgulamanın yapılması (Kısa Fizik Muayene, Aferez Bağışçısı Bilgilendirmiş Onam Formu'nun Doldurulması, Kan Bağışçısı Sorgulama Formu'nun Doldurulması ve Değerlendirilmesi)


5. Plazma bağışı yapması uygun olarak değerlendirilen bağışçılardan alınacak serum örneklerine Ulusal mevzuata uygun olarak mikrobiyolojik tarama testlerinin çalışılması. (Serolojik olarak HBsAg, anti-HCV, anti-HIV 1-2 ve anti-sifiliz AB testleri)


6. Plazma bileşeninin aferez yöntemi ile toplanması.


7. Aferez yöntemiyle bağışçılardan en az 48 saat ara vermek kaydıyla haftada en çok 2 kez bağış kabul edilmesi.


8. Bileşenin izlenebilirliği amacıyla immün plazma için Kızılay'dan ISBT 128 kodu alınması.


9. İmmün plazma tedarik ve uygulamasında Sosyal Güvenlik Kurumunun belirlemiş olduğu ücret dışında hiçbir ek ücret alınamaz." - ANKARA

Dünya Sağlık Örgütü, Koronavirüs, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.04.2020 11:19 Kaynak: İHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Sağlık Bakanlığından "İmmün Plazma Tedariki" açıklaması
İşte illere göre koronavirüs haritası! Hangi kentte kaç vaka var? Isparta'daki koronavirüs vaka sayılarının neden bu kadar yüksek olduğu belli oldu Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okullarla ilgili sahte haberlere isyan etti
Bakan Soylu: Konya Belediyesi başlattığı yardım kampanyasını durdurdu, toplanan paralar iade edildi Bakan Soylu: Konya Belediyesi başlattığı yardım kampanyasını durdurdu, toplanan paralar iade edildi         
00:41
Isparta'daki koronavirüs vaka sayılarının neden bu kadar yüksek olduğu belli oldu Isparta'daki koronavirüs vaka sayılarının neden bu kadar yüksek olduğu belli oldu         
00:27
İşte illere göre koronavirüs haritası! Hangi kentte kaç vaka var? İşte illere göre koronavirüs haritası! Hangi kentte kaç vaka var?         
00:08
Son Dakika: Milli Dayanışma Kampanyası'nda 552 milyon 529 bin 912 lira toplandı Son Dakika: Milli Dayanışma Kampanyası'nda 552 milyon 529 bin 912 lira toplandı         
23:58
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okullarla ilgili sahte haberlere isyan etti Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okullarla ilgili sahte haberlere isyan etti         
23:40
UEFA, 2019-2020 sezonunun tamamlanmasını istiyor UEFA, 2019-2020 sezonunun tamamlanmasını istiyor         
23:36
Habertürk canlı yayını fena karıştı! Prof Dr. Mehmet Çilingiroğlu canlı yayını terk etti Habertürk canlı yayını fena karıştı! Prof Dr. Mehmet Çilingiroğlu canlı yayını terk etti         
23:23
Galatasaray Kulübü, personel maaşlarında yüzde 30 kesintiye gitti Galatasaray Kulübü, personel maaşlarında yüzde 30 kesintiye gitti         
23:23
Antalya Valisi Münir Karaloğlu: 95 koronavirüs vakası ve 3 can kaybımız var Antalya Valisi Münir Karaloğlu: 95 koronavirüs vakası ve 3 can kaybımız var         
22:42
Mesut Özil'den evde kalanlara maç davetiyesi Mesut Özil'den evde kalanlara maç davetiyesi         
22:35
Sağlık Bakanlığı, koronavirüs tedavisinde kullanılan immün plazma teminine ilişkin kriterleri belirledi Sağlık Bakanlığı, koronavirüs tedavisinde kullanılan immün plazma teminine ilişkin kriterleri belirledi         
22:34
Koronavirüse yakalanan Pepe Reina: 25 dakika boyunca oksijensiz kaldım Koronavirüse yakalanan Pepe Reina: 25 dakika boyunca oksijensiz kaldım         
22:34
Türkiye'de koronavirüs kaynaklı en çok vaka ve vefat görülen 10 il belli oldu Türkiye'de koronavirüs kaynaklı en çok vaka ve vefat görülen 10 il belli oldu         
22:24
Son Dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, vatandaşı azarlayan Uşak Valisi'yle ilgili konuştu: Biraz tolere edici bakmalıyız Son Dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, vatandaşı azarlayan Uşak Valisi'yle ilgili konuştu: Biraz tolere edici bakmalıyız         
22:21
Bakan Soylu, korona sayıları tedirgin edici boyutlara ulaşan İstanbul'la ilgili konuştu: Alternatif tedbirlerimiz hazır Bakan Soylu, korona sayıları tedirgin edici boyutlara ulaşan İstanbul'la ilgili konuştu: Alternatif tedbirlerimiz hazır         
21:59
İngiliz araştırmacılar üç tip koronavirüsü incelediler: Enfeksiyonlar ilkbaharda durma noktasına geliyor İngiliz araştırmacılar üç tip koronavirüsü incelediler: Enfeksiyonlar ilkbaharda durma noktasına geliyor         
21:58
Fransa'da koronavirüs kaynaklı can kaybı 4 bin 32'ye yükseldi Fransa'da koronavirüs kaynaklı can kaybı 4 bin 32'ye yükseldi         
21:28
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan sosyal mesafe uyarısı: Bana yaklaşma Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan sosyal mesafe uyarısı: Bana yaklaşma         
21:18
Diagne'den ağlayan eşine: Bu sadece bir film, sen aptal mısın? Diagne'den ağlayan eşine: Bu sadece bir film, sen aptal mısın?         
20:58
Son Dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Şehirler arası seyahati daha da zorlaştıracağız Son Dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Şehirler arası seyahati daha da zorlaştıracağız         
20:52
İmamoğlu, sokağa çıkma yasağı getirilmesi çağrısını yineledi İmamoğlu, sokağa çıkma yasağı getirilmesi çağrısını yineledi         
20:34
Şanlıurfa'da husumetli aileler arasında kavga: 8 yaralı, 3 gözaltı Şanlıurfa'da husumetli aileler arasında kavga: 8 yaralı, 3 gözaltı         
20:26
İBB'nin 90 personelinin koronavirüs testi pozitif çıktı İBB'nin 90 personelinin koronavirüs testi pozitif çıktı         
20:12
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, Türkiye'deki koronavirüs vaka sayılarını gösteren haritayı paylaştı Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, Türkiye'deki koronavirüs vaka sayılarını gösteren haritayı paylaştı         
20:04
Kıvanç Tatlıtuğ'un koronavirüs testi negatif çıktı Kıvanç Tatlıtuğ'un koronavirüs testi negatif çıktı         
19:55
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüs sebebiyle vefat edenlerin sayısı 277'ye, vaka sayısı ise 15 bin 679'a yükseldi Son Dakika: Türkiye'de koronavirüs sebebiyle vefat edenlerin sayısı 277'ye, vaka sayısı ise 15 bin 679'a yükseldi         
19:52
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, gözleri dolarak açıkladı: Türkiye'de 601 sağlık çalışanı koronavirüse yakalandı Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, gözleri dolarak açıkladı: Türkiye'de 601 sağlık çalışanı koronavirüse yakalandı         
19:46
Son Dakika: Dünyada yeni tip koronavirüs vaka sayısı 900 bini geçti Son Dakika: Dünyada yeni tip koronavirüs vaka sayısı 900 bini geçti         
19:46
Koronavirüs teftişinde vatandaşları azarlayan Uşak Valisi Funda Kocabıyık özür diledi Koronavirüs teftişinde vatandaşları azarlayan Uşak Valisi Funda Kocabıyık özür diledi         
19:44
İngiltere'de 5 dakikada sonuç veren koronavirüs test cihazı geliştirildi İngiltere'de 5 dakikada sonuç veren koronavirüs test cihazı geliştirildi         
19:31
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.04.2020 05:43:38. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Sağlık Bakanlığından "İmmün Plazma Tedariki" açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]