Sağlık Bakanlığından inmeye özel müdahale
48 dakika önce
İnme tanısı konulan hasta, 112 ambulanslarınca en yakın hastane yerine Sağlık Bakanlığı tarafından tanımlanan, özel ya da devlet bünyesinde hizmet veren inme merkezlerine götürülecek.
İnme tanısı konulan hasta, 112 ambulanslarınca en yakın hastane yerine Sağlık Bakanlığı
tarafından tanımlanan, özel ya da devlet bünyesinde hizmet veren inme merkezlerine götürülecek.
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Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 11:40
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