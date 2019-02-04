Sağlık Bakanlığından"Kanserin Farkında Olun, Hayatınızdaki Renkler Solmasın" klibi
ANKARA - Sağlık Bakanlığınca 4 Şubat Dünya Kanser Gününde kanserde erken teşhisin önemini vurgulamak ve farkındalık sağlamak amacıyla "Kanserin Farkında Olun, Hayatınızdaki Renkler Solmasın" adlı bir video hazırlandı.
Sağlık Bakanlığı tarafından 4 Şubat Dünya Kanser Gününde kanserde erken teşhisin önemini vurgulamak ve farkındalık sağlamak amacıyla "Kanserin Farkında Olun, Hayatınızdaki Renkler Solmasın" adlı bir video hazırlandı.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Türkiye
'de erkeklerde en sık görülen kanserler akciğer ve prostat kanseri iken, tütüne bağlı kanserler de önemini korumaya devam ediyor. Kadınlarda ise, her 4 kadından birinde meme kanseri en sık görülen kanser türü. Hem erkeklerde hem de kadınlarda bağırsak (kolorektal) kanseri, üçüncü en sık görülen kanser türü. Bunun yanında çocukluk çağı kanserlerinde en sık görülen kanser türü ise lösemi.
Günümüzde kanserin yüzde 30-50'si önlenebilir. Bu, risk faktörlerinden kaçınma ve mevcut kanıta dayalı önleme stratejilerini uygulama yoluyla başarılabilir. Birçok kanserin iyileşme olasılığı, erken tanı konmuş ve uygun şekilde tedavi edilmişse yüksek.
Türkiye'de kanser taramaları; Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezi (KETEM), Toplum Sağlığı Merkezi (TSM), Sağlıklı Hayat Merkezi ve Aile Sağlığı Merkezi (ASM)'nde risk gruplarına göre ücretsiz olarak yapılıyor.
Bu merkezlerde 40-69 yaş arasındaki kadınlara yılda bir klinik meme muayenesi yapılıyor, 2 yılda bir mamografi çekiliyor. 50-70 yaş arasındaki kadınlara ve erkeklere 2 yılda bir gaitada gizli kan testi ve 10 yılda bir kolonoskopi yapılıyor. 30 - 65 yaş arası tüm kadınlara da 5 yılda bir HPV-DNA ve smear testi yapılıyor.