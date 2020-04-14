Sağlık Bakanlığından korona virüsle mücadele için 5 yeni kamu spotu - Son Dakika

Sağlık Bakanlığından korona virüsle mücadele için 5 yeni kamu spotu

ANKARA - Sağlık Bakanlığı korona virüsle mücadele kapsamında 5 yeni kamu spotu hazırladı.

Sağlık Bakanlığı yeni tip korona virüs ile mücadele kapsamında çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor. Bakanlık tarafından vatandaşları bilgilendirmek amacıyla 5 yeni kamu spotu daha hazırlandı. Hazırlanan filmlerde mümkün olduğunca evde kalınması, sosyal mesafeye riayet edilmesi, maske takılması gibi uyarılarda bulunulurken kronik hastalığı olanların daha da dikkatli olması konusunda hatırlatmalar yapıldı.