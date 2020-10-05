Son dakika! Sağlık Bakanlığından Koronavirüsle mücadelede yeni kamu spotu - Son Dakika

Son dakika! Sağlık Bakanlığından Koronavirüsle mücadelede yeni kamu spotu

Son dakika haberlerine göre SAĞLIK Bakını Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüsle mücadele ile ilgili yeni kamu spotlarını yayınladı.

Son dakika! Sağlık Bakanlığından Koronavirüsle mücadelede yeni kamu spotu, System.String[]

SAĞLIK Bakını Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüsle mücadele ile ilgili yeni kamu spotlarını yayınladı.

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda yeni tip koronavirüsle mücadeleyle ilgili yeni kamu spotlarını yayınladı. Yayınlanan kamu spotlarında, ilk kamu spotlarında yer alan Taner Ölmez ve Timuçin Esen rol aldı.

Bakan Koca'nın açıklamasında "Taner Ölmez, Bakanlığımızın koronavirüsle mücadele amacıyla yürüttüğü kampanyada ikinci kez karşımızda. Ölmez, uyarıları sürecin özetinden hareketle yeniden gündeme taşıyor: Maske, mesafe, temizlik. Eğer istersek tedbirlerle sosyal hayatı ustaca bir araya getirebiliriz.

Timuçin Esen, Bakanlığımızın koronavirüsle mücadele amacıyla yürüttüğü kampanyada ikinci kez karşımızda. Esen, uyarıları sürecin özetinden hareketle yeniden gündeme taşıyor: Maske, mesafe, temizlik. Eğer istersek tedbirlerle sosyal hayatı ustaca bir araya getirebiliriz" ifadelerine yer verildi.

Son dakika! Sağlık Bakanlığından Koronavirüsle mücadelede yeni kamu spotu
Son dakika! Sağlık Bakanlığından Koronavirüsle mücadelede yeni kamu spotu

Sağlık, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2020 00:07 - Kaynak: DHA

Son Dakika Sağlık Son dakika! Sağlık Bakanlığından Koronavirüsle mücadelede yeni kamu spotu - Son Dakika

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