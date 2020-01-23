Sağlık Bakanlığından Koronavirüsüne karşı önlem - Son Dakika
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Sağlık Bakanlığından Koronavirüsüne karşı önlem

6 saat önce

Sağlık Bakanlığı, Çin'de görülen Koronavirüs sebebiyle Çin'den gelen tüm uçuşlar için bulaşıcı hastalık kontrol önlemlerinin alınması, yolcu iletişim bilgi formlarının doldurulması ve yer personelinin bilgilendirilmesi yönünde karar alındığını açıkladı.

Sağlık Bakanlığından Koronavirüsüne karşı önlem, System.String[]

Sağlık Bakanlığı, Çin'de görülen Koronavirüs sebebiyle Çin'den gelen tüm uçuşlar için bulaşıcı hastalık kontrol önlemlerinin alınması, yolcu iletişim bilgi formlarının doldurulması ve yer personelinin bilgilendirilmesi yönünde karar alındığını açıkladı.

Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Çin'de görülen Koronavirüs sebebiyle dün Bakanlığımızda toplanan Bilim Kurulu, Çin'den gelen tüm uçuşlar için bulaşıcı hastalık kontrol önlemlerinin alınması, yolcu iletişim bilgi formlarının doldurulması ve yer personelinin bilgilendirilmesi yönünde karar almıştır.

Çin hükümetinin bölgeyi karantina altına almasının ardından, Çin'e ait bir havayolu firması tarafından haftada üç gün düzenlenen Vuhan- İstanbul seferleri durdurulmuştur.

Dünya Sağlık Örgütü tarafından bu konuda henüz bir uyarı yapılmamış olmasına rağmen, Bakanlığımız tarafından Çin'den gelen tüm uçaklardaki yolcuların uçaktan inişte termal kameralarla taranması kararı alınmıştır. Havalimanlarında karantina odalarımız hazır olup, sağlık ekiplerimiz 7/24 usulüne göre kesintisiz çalışmaktadır" denildi.

(İHA)

Çin Halk Cumhuriyeti, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 06:45 Kaynak: İHA
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