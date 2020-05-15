Sağlık Bakanlığından oyuncak mağazalarında Kovid-19'dan korunma rehberi - Son Dakika

Sağlık Bakanlığından oyuncak mağazalarında Kovid-19'dan korunma rehberi

Sağlık Bakanlığınca yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sonrası kontrollü normalleşme sürecinde alınacak tedbirler doğrultusunda, oyuncak mağazalarında müşterilerin ürünlerle teması azaltılacak, mağazalarda, çocuklar için oyun, eğlence makineleri varsa bu makineler kullanıma kapatılacak.

Sağlık Bakanlığından oyuncak mağazalarında Kovid-19'dan korunma rehberi, System.String[]

Sağlık Bakanlığınca yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sonrası kontrollü normalleşme sürecinde alınacak tedbirler doğrultusunda, oyuncak mağazalarında müşterilerin ürünlerle teması azaltılacak, mağazalarda, çocuklar için oyun, eğlence makineleri varsa bu makineler kullanıma kapatılacak.

Sağlık Bakanlığınca Koronavirüs Bilim Kurulunun önerileri doğrultusunda, "Oyuncak Mağazaları için Alınacak Korunma Önlemleri" başlıklı rehber hazırlandı.

Oyuncak mağazalarının toplum tarafından sıklıkla kullanılan, ürünlerle temas edilen, iş yeri alanlarının küçüklüğü veya kalabalıklığı nedeniyle sosyal mesafeyi korumanın zorlaşacağı alanlar olduğu belirtilen rehberde, Kovid-19'a ilişkin kontrollü normalleşme sürecinde, müşteri gereksinimlerinin mümkün olduğunca telefon ve internet üzerinden karşılanması önerildi.

Bu süreçte oyuncak mağazalarının görünür bir yerine Kovid-19 kapsamında alınması gereken önlemlerle ilgili afişler asılacak.

Çalışan personelin Kovid-19'un bulaşma yolları ve korunma önlemleri hususunda bilgilenmesi sağlanacak. Ateş, öksürük, burun akıntısı, nefes darlığı gibi belirtileri olan personel olduğunda çalıştırılmayacak.

Personel çalışırken ateş, öksürük, burun akıntısı, nefes darlığı gibi belirtiler gelişirse tıbbi maske takılı olarak sağlık kuruluşuna yönlendirilecek.

Çalışan personelin tümü kuralına uygun maske takacak, maske nemlendikçe ya da kirlendikçe değiştirecek. Yeni maske takılırken ve sonrasında el antiseptiği kullanılacak.

Personelin el hijyenine dikkat etmesi sağlanacak. El hijyenini sağlamak için, eller en az 20 saniye boyunca su ve sabunla yıkanacak, su ve sabunun olmadığı durumlarda alkol bazlı el antiseptiği kullanılacak. Antiseptik içeren sabun kullanmaya gerek yoktur, normal sabun yeterli olacak.

Çalışan personel dinlenme alanlarında en az 1 metrelik sosyal mesafeyi korunacak ve maske takılması sürdürülecek. Yemek yerken ya da su, çay, kahve içilirken, maske çıkarılacağı için bunun yapıldığı kapalı alanda aynı anda birden fazla kişinin olmaması sağlanacak.

Maskesiz müşteri alınmayacak

Müşterilerin mağazanın girişinde görünür bir yere asılmış olan ve içeride uyulması beklenen kuralları açıklayan bilgilendirmeyi okuması sağlanacak.

Müşteriler, diğer müşteriler ve çalışanlar ile aralarında sosyal mesafeyi sağlamaları hususunda uyarılacak. Müşterilerin maskeli olarak iş yerine girmesi sağlanacak. Bu mağazalarda ve genel olarak toplum içinde kuralına uygun olarak bez maske takılması yeterli olacak. Girişte maskesi olmayanlar için maske bulundurulacak.

Mağazaya giren müşteriler alkol bazlı el antiseptiği veya en az yüzde 70'lik alkol içeren kolonya ile ellerini ovalayacak.

Müşterilerin, mecbur kalmadıkça yüzeylere dokunmaması sağlanacak. Dokunulduğunda el antiseptiği kullanılacak. Müşterilerin iş yeri içinde mümkün olduğu kadar kısa süre kalması sağlanacak.

Maskesiz ve maskeyi uygun şekilde kullanmayan (burun ve ağız kapalı şekilde) kullanmayan müşteriler içeri alınmayacak.

Çalışan ve müşteri dahil 4 metrekareye 1 kişi olacak şekilde içeriye müşteri alınacak. Bu kurala göre iş yeri kapasite bilgisi kapıya asılacak.

Sosyal mesafe kurallarına uyulması sağlancak. Sıra beklenmesi gereken iç ve dış alanlarda sosyal mesafe yer işaretleriyle belirlenecek.

Sıra bekleyen müşteriler mağaza dışında sosyal mesafe kurallarına göre belirlenen işaretlerde bekleyecek. Mağazalara misafir alınmayacak.

Girişte müşteriler tarafından kullanılmak üzere alkol bazlı el antiseptiği veya en az yüzde 70'lik alkol içeren kolonya bulundurulacak.

Oyun ve eğlence makineleri kullanıma kapatılacak

Müşterilerin ürünlerle temasını mümkün olduğu kadar azaltacak önlemler alınacak. Bu kapsamda, müşterilerin inceleme amacı ile el temasının yoğun olduğu dayanıklı ürünlere iki saate bir yakın mesafeden yüzde 70 alkol içeren dezenfektan spreyle püskürtülerek ürün dezenfeksiyonu sağlanacak.

Bisiklet, akülü araba gibi ürünleri müşterilerin denemesi durumunda, her denemeden sonra el temasının olduğu yerleri ve oturma aparatları dezenfektanlı bezle silinecek.

Müşteri tarafından incelenip alınmayan raf ürünleri, mümkün olduğu kadar raftaki ürünlerin en altına veya arkasına yerleştirilecek. Mağazalarda çocuklar için oyun-eğlence makineleri varsa bu makineler kullanıma kapatılacak. Çocukların dikkatini dağıtmaması açısından üstü örtülecek.

Personeli korumak için tezgahlar ve kasa görevlileri ile müşteri alanı arasına geçici bir ayırıcı veya pencere yerleştirilecek. Müşterilerden tercihen temassız olmak üzere nakit olmayan ödeme yapmaları istenecek.

Her gün düzenli yapılacak temizlikte özellikle kapı kolları, telefon ahizeleri, masa yüzeyleri gibi sık dokunulan yüzeylerde su ve deterjanın yanı sıra sulandırılmış çamaşır suyu kullanılabilecek.

Mağazaların kapı ve pencereleri açılarak sık havalandırılması sağlanacak. Merkezi havalandırma sistemleri bulunan iş yerlerinin havalandırması temiz hava sirkülasyonunu sağlayacak şekilde düzenlenecek, havalandırma sistemlerinin bakımı ve filtre değişimleri üretici firma önerileri doğrultusunda yapılacak.

Koronavirüs, Sağlık, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.05.2020 05:46 Kaynak: AA

Son Dakika Sağlık Sağlık Bakanlığından oyuncak mağazalarında Kovid-19'dan korunma rehberi - Son Dakika
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