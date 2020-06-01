Sağlık Bakanlığından plaj ve yüzme alanlarına yönelik Kovid-19 tedbirleri - Son Dakika

Sağlık Bakanlığından plaj ve yüzme alanlarına yönelik Kovid-19 tedbirleri

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele sürecinde plaj ve yüzme alanlarında alınması gereken önlemler doğrultusunda, plajda kalabalık oluşmasını engellemek için sosyal mesafe kurallarına uygun kapasite belirlenecek, şezlonglar arası mesafe en az 1,5 metre olacak, tek kişinin kullandığı...

Sağlık Bakanlığından plaj ve yüzme alanlarına yönelik Kovid-19 tedbirleri, System.String[]

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele sürecinde plaj ve yüzme alanlarında alınması gereken önlemler doğrultusunda, plajda kalabalık oluşmasını engellemek için sosyal mesafe kurallarına uygun kapasite belirlenecek, şezlonglar arası mesafe en az 1,5 metre olacak, tek kişinin kullandığı su etkinlikleri yapılabilecek.

Sağlık Bakanlığınca güncellenen "Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi"ne 34. madde olarak "Plaj ve Yüzme Alanlarında Alınması Gereken Önlemler" eklendi.

Yeni tip koronavirüste bulaşmanın, temel olarak damlacık ve temas yoluyla olduğuna ve su yoluyla bulaşmadığına dikkat çekilen rehberde, "Plaj ve yüzme alanlarının, damlacık yolu ile bulaşan Kovid-19 açısından riski düşük olan açık hava mekanları olmasına karşın, yaz sezonunda kullanıcı yoğunluğuna, kullanılan alanın büyüklüğüne, coğrafik özelliklerine, gölgelik, şemsiye sayısı gibi sağlanan olanaklara göre sosyal mesafenin korunamaması nedeniyle virüsün bulaşması açısından risklidir." uyarısına yer verildi.

Bu nedenle Kovid-19 açısından güvende olmak için plaj ve yüzme alanlarında kalabalıktan uzak durulması, sosyal mesafenin korunmasına azami dikkat edilmesi gerektiği vurgulanan rehberde, çalışan personelin plaj ve deniz yüzme alanlarında hizmet verirken en az 1 metre olan sosyal mesafe kuralına uymasının önemine işaret edildi.

Rehberde, çalışan personelin tümünün kuralına uygun maske takması gereği anımsatılarak, hijyen kurallarına tam uyulmasının önemi vurgulandı, plaj ve yüzme alanlarında çalışan cankurtaranlara yönelik önlemlere yer verildi.

"Plajlarda uzun süre kalınmamalı"

Ateş, öksürük, burun akıntısı, nefes darlığı gibi belirtileri olan, Kovid-19 hastası ve temaslısı olan kişilerin plaj ve yüzme alanlarını kullanmaması gerektiğinin altı çizilen rehberde, diğer tedbirler şöyle sıralandı:

"- Kovid-19 açısından riskli olan 65 yaş üzeri, yüksek tansiyon, kalp, şeker gibi hastalığı olan kişiler plaj ve yüzme alanlarını kullanmaları esnasında dikkatli olmaları konusunda uyarılmalı.

Plaj ve yüzme alanında kişiler arasında en az 1,5 metre olan sosyal mesafeyi sağlamaları konusunda uyarılmalı.

Kişilerle yüz yüze olma, konuşma gibi etkinliklerde sosyal mesafenin korunmasının yanı sıra maske takılmalı. Girişte maskesi olmayanlar için maske bulundurulmalı.

Plajlarda el hijyenini sağlamak için, eller en az 20 saniye boyunca su ve sabunla yıkanmalı.

Kişilerin kendilerine ait plaj havlusu getirmesi/kullanması teşvik edilmeli. Havlu gibi tekstil ürünleri en az 60 derecede yıkanmalı. Deniz gözlüğü, şnorkel, palet gibi malzemeler kişiye özgü olmalı, paylaşılmamalı.

Kovid-19 temas riskini artıracağından plaj ve yüzme alanlarında uzun süre kalınmamalı."

"Otellerde aynı odada konaklayan misafirler bir arada bulunabilirler"

Plaj ve yüzme alanlarında sosyal mesafe kurallarına uyulması gerektiği belirtilen rehberde, "Aynı ailedekiler (anne veya babanın yanındaki çocuklar) veya otellerde aynı odada konaklayan misafirler bir arada bulunabilirler." bilgisine yer verildi.

Rehberde, öne çıkan tedbirlerden bazıları şöyle:

"- Plaj girişinde müşteriler tarafından kullanılmak üzere alkol bazlı el antiseptiği

veya en az yüzde 70'lik alkol içeren kolonya bulundurulmalı.

Duş bataryası, musluk, sabunluk gibi elle kullanım yerine sensörlü olanlar tercih edilmeli.

Plaj ve yüzme alanları çevresinde bulunan içecek dolapları ve oturma grupları sıklıkla temizlenmeli ve dezenfekte edilmelidir. Bunların yanında kolay ulaşılabilecek şekilde el antiseptiği bulundurulmalı.

Ödemeler tercihen temassız olmak üzere nakit olmayan ödeme yapılması teşvik edilmeli."

"Şezlonglar arası mesafe en az 1,5 metre olmalı"

Plajlar ve yüzme alanlarında ortam düzenlemesi kapsamında alanda tüm işleyişten sorumlu en az bir personelin sürekli olarak bulundurulması gerektiği ifade edilen rehberde, "Plaj alanında kalabalık oluşmasını engellemek için, sosyal mesafe kurallarına uygun olarak düzenlenmiş bir kapasite belirlenmeli ve girişte bu kapasite kadar misafir kabulünü sağlayan personel bulundurulmalı. Plaj alanlarında çalışanlar dahil 4 metrekareye 1 kişi olacak şekilde kapasite belirlenmeli." kararları yer aldı.

Öne çıkan diğer tedbirler şöyle sıralandı:

"- Şezlonglar arası mesafe en az 1,5 metre olmalı. Gölgelikler arası mesafe şezlonglar arası mesafeye uygun olacak şekilde düzenlenmeli.

Şezlongların üzerinde kumaş minder kullanılmamalı. Yıkanabilir, silinebilir minderler kullanılmalı ve misafirin kullanımı sona erdikten sonra temizlenmeli.

Gölgelikler arası mesafe şezlonglar arası mesafeye uygun olacak şekilde

düzenlenmeli.

Localarda sosyal mesafe kurallarına uygun olarak düzenleme yapılmalı. Loca alanlarında 2 metrekareye 1 kişi olacak şekilde kapasite belirlenmeli.

Soyunma kabinlerinin kullanımında sosyal mesafeye dikkat edilmeli, kabinler her kullanımdan sonra dezenfekte edilmeli.

Tek kişinin kullandığı su etkinlikleri (jetski, sörf gibi) yapılabilir. Sonrasında kullanılan her türlü malzeme ve ekipmanlar su ve deterjanla temizlenmeli sık dokunulan yüzeyler dezenfekte edilmeli.

Deniz paraşütü gibi bireysel su sporları etkinliklerinde çalışanlar dahil tekne kapasitesinin yarısı sayıda kişi alınmalı.

Turizm amaçlı su altı ve su üstü sportif faaliyetlerinde kullanılan tüp, denge yeleği, can yeleği ve benzeri ekipmanlar faaliyet süresince sadece bir kişi tarafından kullanılmalı ve kullanıldıktan sonra dezenfekte edilmeli.

Kano, yelken, katamaran, sürat teknesi, banana, deniz bisikleti, ringo, jet ski ve paraşüt gibi araç ve ekipmanlarla yapılan faaliyetlerde aynı aileden olan veya bir grup olarak gelen misafirler arasında sosyal mesafe kuralları uygulanmaz."

"Serinletme amacıyla vantilatör kullanılmayacak"

Rehberde, sosyal tesislerin her gün su ve deterjanla düzenli olarak temizlenmesi gerektiği belirtilerek, temizlik esaslarına yer verildi.

Tesislerde duş yerleri ve tuvaletlerde sosyal mesafe kuralına dikkat edilmesi, duş ve tuvaletlerin sık aralıklarla mümkünse her kullanımdan sonra dezenfekte edilecek şekilde planlama yapılması gerektiği vurgulandı.

Rehberde ayrıca, serinletme amacıyla vantilatör (su buharlılar dahil) kullanılmaması gerektiğine dikkat çekildi.

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.06.2020 12:57 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sağlık Bakanlığından plaj ve yüzme alanlarına yönelik Kovid-19 tedbirleri - Son Dakika

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