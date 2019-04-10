Son Dakika Haberleri: Sağlık Bakanlığından RTÜK'e Başvuru

Sağlık Bakanlığından RTÜK'e Başvuru

1 saat önce

Sağlık Bakanlığı, "sağlık çalışanlarına şiddeti özendirdiği" gerekçesiyle "Zalim İstanbul" adlı dizi hakkında Radyo ve Televizyon Üst Kuruluna (RTÜK) başvuru yaptı.

Sağlık Bakanlığından RTÜK'e Başvuru, System.String[]
Sağlık Bakanlığı, "sağlık çalışanlarına şiddeti özendirdiği" gerekçesiyle "Zalim İstanbul" adlı dizi hakkında Radyo ve Televizyon Üst Kuruluna (RTÜK) başvuru yaptı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Kanal D'de yayınlanan söz konusu dizinin bir sahnesinde, "hekime ve diğer sağlık çalışanlarına şiddete varan tepkiler verildiği, mesleğe yönelik hakaretlerde bulunulduğu" kaydedildi.

Sağlık çalışanlarının bu tarz yayınlarla yıpratılmaması ve mesleki saygınlığının toplumun tamamını ilgilendiren bir konu olduğu vurgulanan açıklamada, bütün toplumun, kurum ve kuruluşların, özellikle de medyanın bu konuda söz ve eylem birliği içinde olması gerektiğinin altı çizildi.

Açıklamada, RTÜK'e başvurularak, söz konusu yayınla ilgili 6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun'un ilgili maddeleri çerçevesinde gerekli müeyyidenin uygulanmasının istendiği bildirildi.
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 06:25 Kaynak: AA
İstanbul, TV, Güncel
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