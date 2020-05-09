Sağlık Bakanlığından ticari taksi duraklarında alınması gereken tedbirlere ilişkin rehber - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sağlık Bakanlığından ticari taksi duraklarında alınması gereken tedbirlere ilişkin rehber - Son Dakika

Sağlık Bakanlığından ticari taksi duraklarında alınması gereken tedbirlere ilişkin rehber

6 saat önce

Sağlık Bakanlığı ticari taksi duraklarında alınması gereken önlemlere ilişkin bir rehber hazırladı.

Sağlık Bakanlığından ticari taksi duraklarında alınması gereken tedbirlere ilişkin rehber, System.String[]

Sağlık Bakanlığı ticari taksi duraklarında alınması gereken önlemlere ilişkin bir rehber hazırladı.

Sağlık Bakanlığı tarafından ticari taksi duraklarında alınması gereken önlemlere ilişkin bir rehber hazırlandı. Rehberde, ticari taksi duraklarında Covid-19 hakkında bilgilendirme yapılması ve duraklara Covid-19, el yıkama, maske takma kuralları konusunda afişler asılması gerektiği bildirildi.

Ticari taksi duraklarında kişiler arası mesafenin (3-4 adım, 1 metre) korunması gerektiği aktarılan rehberde, "Ateş, öksürük veya solunum sıkıntısı olan, Covid-19 olan ya da son 14 gün içinde Covid-19 vakası ile teması olan şoförlerin çalışmaması sağlanmalıdır. Ticari taksi duraklarının temizliği günlük olarak su ve deterjan ile yapılmalıdır. Durağın içinde sık dokunulan yüzeylerin (kapı kolları, masa yüzeyleri, elektrik düğmeleri gibi) temizliğine özellikle dikkat edilmelidir. Bu amaçla, su ve deterjanla temizlik sonrası dezenfeksiyon için 1/100 sulandırılmış (5 litre suya yarım küçük çay bardağı) çamaşır suyu (Sodyum hipoklorit Cas No: 7681-52- 9) veya yüzde 70 alkol kullanılabilir. Durak tuvalet temizliği için 1/10 sulandırılmış çamaşır suyu (Sodyum hipoklorit Cas No: 7681-52-9) kullanılmalıdır. Çamaşır suyu içeride kimse olmadığı zamanlarda kullanılmalı, sonrasında kuruyana ve koku çıkana kadar havalandırılmalıdır" denildi.

Ticari taksi şoförleri için alınması gereken önlemlerin açıklandığı rehberde, "Ticari taksilere aynı anda üç kişiden fazla müşteri kabul edilmemelidir Ticari taksi şoförleri, kişisel hijyen kurallarına uygun şekilde hareket etmeli ve aracın içinde mutlaka tıbbi maske kullanmalıdır. Maskeler nemlenmesi durumunda değiştirilmelidir. Maskeler çıkarılırken lastiklerinden tutulmalı, maskelerin dış yüzeyine dokunulmamalı, maskeler tekrar lastiklerinden tutularak takılmalıdır. Kullanılmış maskeler ağzı bağlı çöp torbasına atılmalıdır. Maske değiştirme söz konusu ise el antiseptiği kullanılmalıdır. Temassız ödeme yöntemleri teşvik edilmelidir" ifadeleri kullanıldı.

Müşteriler için de önlem alınması gerektiğine dikkat çekilerek, "Taksiye binen tüm müşteriler tıbbi/bez maske takmalı ve yolculuk boyunca çıkarmamalıdır. Covid-19 ile uyumlu belirtileri (ateş, öksürük, burun akıntısı, nefes darlığı vb.) olanların tıbbi maske takması sağlanmalı, sağlık merkezine yönlendirilmelidir. Ticari taksilerde, gün içerisinde araca binen her müşterinin kullanımına yetecek ölçüde alkol bazlı el antiseptiği veya yüzde 70'lik alkol içeren kolonya bulundurulmalı, müşteri taksiye bindiği anda şoför tarafından alkol bazlı el antiseptiği veya kolonya müşteriye ikram edilmelidir. Ticari taksilerdeki klima sistemi havalandırması, dışarıdan temiz havanın içeriye alınması şeklinde olmalıdır. Klimanın iç havalandırma sistemi (içerideki havanın tekrar içeriye verilmesi) fonksiyonu önlenmelidir. Ticari takside pencereler uygun olan her fırsatta açılarak taksinin iç havasının temizlenmesi sağlanmalıdır. Ticari taksinin genel iç temizliği günde en az 6 saatte bir olmak üzere su ve deterjan ile yapılmalıdır. Aracın iç yüzeyi su ve deterjanlı bez kullanılarak silinmelidir. Her müşteriden sonra sık temas edilen yüzeyler (kapı kolları, telsiz, cam açma düğmesi, emniyet kemeri tokaları) önce su ve deterjanlı bezle silinmeli, daha sonra da 1/100 oranında sulandırılmış çamaşır suyu veya yüzde 70'lik alkol/kolonya ile dezenfekte edilmelidir. Bu temizlik yolcu olmadığı durumlarda yapılmalı ve sonrasında kuruyana ve koku çıkana kadar havalandırılmalıdır" ifadeleri kaydedildi.

(Neşra Durmaz/İHA)

Sağlık Bakanlığı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.05.2020 01:15 Kaynak: İHA


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