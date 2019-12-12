Sağlık Bakanlığından uyuz ilacı bulunmadığı iddialarına ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Sağlık Sağlık Bakanlığından uyuz ilacı bulunmadığı iddialarına ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika

Sağlık Bakanlığından uyuz ilacı bulunmadığı iddialarına ilişkin açıklama Açıklaması

6 saat önce

Sağlık Bakanlığı tarafından, piyasada uyuz ilacı bulunamadığı iddialarının gerçeği yansıtmadığı, stoklarda ihtiyacı karşılayabilecek miktarda ürünün bulunduğu bildirildi.

Sağlık Bakanlığından uyuz ilacı bulunmadığı iddialarına ilişkin açıklama Açıklaması, System.String[]

Sağlık Bakanlığı tarafından, piyasada uyuz ilacı bulunamadığı iddialarının gerçeği yansıtmadığı, stoklarda ihtiyacı karşılayabilecek miktarda ürünün bulunduğu bildirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, bazı basın yayın organlarında piyasada uyuz ilacı bulunmadığına dair iddiaların yer aldığı belirtilerek, İlaç Takip Sistemi ile üretici firma, ecza depoları ve eczanelerde bulunan tüm ilaçların takip edildiğine işaret edildi.

Halk arasında "uyuz" olarak bilinen "scabies enfestasyonu" hastalığı için kullanılan ilaçların mevcut stok bilgilerine de yer verilen açıklamada, 56 bin 736 kutu deri kremi, 133 bin 467 kutu losyon,

178 bin 691 kutu şampuan olmak üzere toplam 368 bin 894 kutu ilacın mevcut olduğu bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, stoklarda ihtiyacı karşılayabilecek miktarda ürünün yer aldığı belirtilerek, "Herhangi bir ilaç sıkıntısı söz konusu değildir. Mevcut stok ve üretim miktarları önümüzdeki dönemde de bir sıkıntı yaşanmayacağını göstermektedir." ifadeleri kullanıldı.

Sağlık, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 06:36 Kaynak: AA
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