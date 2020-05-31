Sağlık Bakanlığından yeme-içme sektöründeki işletmelere yönelik tedbirleri içeren rehber - Son Dakika

Sağlık Bakanlığından yeme-içme sektöründeki işletmelere yönelik tedbirleri içeren rehber

Sağlık Bakanlığından yeme-içme sektöründeki işletmelere yönelik tedbirleri içeren rehbere göre, yemek salonları, giriş alanı ve holü, ilave salonlar gibi genel alan kullanımları ve açık alanlar dahil tesisin tamamı sosyal mesafe planına uygun olarak düzenlenecek.

Sağlık Bakanlığından yeme-içme sektöründeki işletmelere yönelik tedbirleri içeren rehber, System.String[]

Sağlık Bakanlığından yeme-içme sektöründeki işletmelere yönelik tedbirleri içeren rehbere göre, yemek salonları, giriş alanı ve holü, ilave salonlar gibi genel alan kullanımları ve açık alanlar dahil tesisin tamamı sosyal mesafe planına uygun olarak düzenlenecek.

Sağlık Bakanlığınca, "Restoran, lokanta, kafe, pastane, börekçi, tatlıcı ve içerisinde yeme-içme hizmeti sunan işletmelerde alınması gereken önlemler" başlıklı rehber yayımlandı.

Rehber, "Toplumda Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi"ne 29. madde olarak eklendi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisinin yayılmasının önlenmesine yönelik tedbirler kapsamında kontrolü normalleşme süreci aşamasına geçildiği belirtilen rehberde, yeme-içme sektöründeki işletmelerin faaliyetlerinin güvenli bir şekilde gerçekleştirilebilmesi amacıyla, halen faal olan veya faaliyete geçecek olan yeme-içme tesisleri ve bünyesinde yeme-içme bulunduran tesislerde belirtilen önlemlerin alınması gerektiği ifade edildi.

Bu tedbirlerin restoran, lokanta, kafeler ile içinde yeme-içme hizmet alanı bulunan dinlenme tesisleri, kitapçılar, büfe ve kantinler ile diğer işletmelerin restoran-kafe bölümleri dahil yeme-içme sektöründeki işletmeler için de geçerli olduğuna vurgu yapıldı.

İşletmelerinin faaliyetleri sırasında ilgili kamu kurum veya kuruluşları tarafından ilan edilmiş olan tedbirlere tam olarak uyulması gerektiğine dikkat çekilerek, genel ilkeler şu şekilde yer aldı:

"- İşletme genelinde Kovid-19 ve hijyen kurallarını/uygulamalarını kapsayan bir protokol hazırlanmalı, protokol düzenli aralıklarla değerlendirilmeli, uygulamada karşılaşılan sorunlar, getirilen çözümler ve kamu kurum veya kuruluşlarınca uygulamaya konulan tedbirler dikkate alınarak güncellenmeli.

Protokol kapsamında, hastalık belirtileri gösteren müşteriye personelin yaklaşımı ve uygulanacak işlemler de tanımlanmalı.

Tesis işletmecileri, tesisin tamamında sosyal mesafe önlemlerini almakla yükümlüdür. Genel kullanım alanlarına ve oturum düzenine ilişkin sosyal mesafe planı hazırlanmalı, tesisin misafir kapasitesi sosyal mesafe planına göre belirlenmeli, bu kapasiteye uygun sayıda misafir kabul edilmeli ve kapasite bilgisi tesisin girişinde görülebilir bir yere asılmalıdır. Ayrıca, tesis giriş holünde veya dış cephesinde ve misafir ile personelin kolayca görebileceği genel kullanım alanlarında, tesiste uygulanan ve uyulması gereken Kovid-19 tedbirleri ve kurallarının yer aldığı panolar düzenlenmeli.

Kovid-19 tedbirlerine yönelik mutfak temizliği ve gıda güvenliği protokolü, haşere ve zararlılarla mücadele protokolü hazırlanmalı. Sorumlu personelce protokole uyulması sağlanmalı."

"Sosyal mesafe, oturma düzeni aynı aileden olan misafirler arasında uygulanmaz"

Misafir kabulüne ilişkin bilgilerin yer aldığı rehberde, valeler tarafından eldiven kullanılmaması, her araç teslim alma ve teslim etme hizmetinden önce ve sonra ellerin alkol bazlı el dezenfektanı ile temizlenmesi gerektiği belirtildi. Valelerin araçlara maskesiz binmemesinin önemi vurgulanan rehberde, maskesiz müşterilerin içeri alınmayacağı, misafirlerin yeme-içme faaliyeti dışında ve masadan her kalktıklarında maske takması ve asansörlerin içine 1'er metre ara ile sosyal mesafe yer işaretleri yapılarak, toplam kapasitesinin üçte birini geçmemek kaydıyla kapasitesinin belirlenmesi gerektiğine işaret edildi.

Yemek salonu ve genel kullanım alanlarına ilişkin öne çıkan tedbirler ise şöyle sıralandı:

"- Yemek salonları, giriş alanı ve holü, ilave salonlar gibi genel alan kullanımları ve açık alanlar dahil tesisin tamamı sosyal mesafe planına uygun olarak düzenlenmeli. Tesisin içinde veya dışarısında sıra oluşabilecek her yerde 1,5 metre ara ile sosyal mesafe işaretlemeleri yapılmalı.

Sosyal mesafe ve oturma düzeni kuralları, aynı aileden olan veya bir grup olarak gelen misafirler arasında uygulanmaz.

Yemek servisi verilen masalar arası mesafe her yönden 1,5 metre, yan yana sandalyeler arası 60 santim olacak şekilde düzenlenmeli. Grup halinde gelen müşteriler için masa birleştirmeleri yapıldığı takdirde diğer masalarla aradaki 1,5 metre mesafe korunacak şekilde yapılmalı.

Masalarda sadece karşılıklı oturma düzeni sağlanmalı. Masa yanlarına sandalye konulmaz ve masa yanlarına oturma düzeni oluşturulmaz.

Karşılıklı oturmada masa eni 70 cm'den küçük masalarda çapraz oturma düzeni uygulanmalı veya karşılıklı oturma mesafesinin arttırılması amacıyla iki masa birleştirilerek kullanılmalı.

Bütün masa düzeni kuralları masa şekline bakılmaksızın her masa için uygulanır.

Yan yana tek kişilik oturma düzeni olan bar masası şeklindeki masalarda sandalyeler arası mesafe 1 metre olacak şekilde düzenlenmeli. Personel ile müşterinin doğrudan yüz yüze kaldığı bar masaları kullanılmamalı.

Her masada el antiseptiği veya kolonya bulundurulmalı. Servis personeli, servis esnasında mesafe kurallarını korumaya ve temastan kaçınmaya özen göstermeli. Açık büfe uygulaması yapılması halinde açık büfenin misafir tarafına misafir erişimini engelleyecek şekilde pleksiglas veya benzeri bariyer yapılmalı, servis ise mutfak personeli tarafından sunulmalı.

Çay/kahve makinesi, su sebilleri, içecek makinesi gibi araçların kaldırılmalı veya misafire servis elemanı aracılığıyla servis yapılmalı. Yemek masaları ve sandalyeler, servis malzemeleri, şeker, tuz, baharat, peçete, menü gibi malzemelerin her misafir kullanımından sonra silinerek uygun şekilde temizliği ve dezenfeksiyonu sağlanmalı, mümkünse tek kullanımlık şeker, tuz, baharat, peçete kullanılmalı.

Mümkün olduğunca, temassız ödeme alınmalı, temaslı post cihazı kullanılması halinde, her kullanımdan sonra cihazın yüzde 70'lik alkol ile silinerek temizlik ve dezenfeksiyonu sağlanmalı. Genel kullanım alanlarının ve genel müşteri tuvaletlerinin girişlerinde, geniş salonların farklı yerlerinde el antiseptiği bulundurulmalı.

Genel tuvaletlerin giriş kapıları mümkünse otomatik kapı sistemi olarak düzenlenmeli. Düzenlenememesi halinde giriş kapılarının kollarının sık sık dezenfeksiyonu sağlanmalı. Tesis içerisinde çocuklara ayrılmış oyun odaları hizmete açılmaz."

Personele ilişkin tedbirler kapsamında aynı vardiyada mümkün olduğunca aynı personelin çalıştırılmasına özen gösterilmesi gerektiğine dikkat çekildi.

Bütün gıdaların kapalı dolaplarda veya üzeri kapalı şekilde saklanmasının uygun olduğu ifade edilen tedbirler kapsamında, "Çapraz bulaşmayı önlemek için, işlem görmemiş gıda maddeleri ile hazırlanmış gıdalar mutfakta birbirlerinden ayrı yerlerde muhafaza edilmeli. Ayrıca, hiçbir gıda maddesi zeminle temas ettirilmemeli." bilgisine yer verildi.

Lavabo, tuvalet, genel temizlik ve bakıma ilişkin de tedbirlerin bulunduğu rehberde, klima ve havalandırma sistemlerinin filtrelerinin periyodik olarak zamanında değiştirilmesi gerektiği vurgulandı.

İşletme araçlarında da el antiseptiği veya kolonya bulundurulması, mümkünse araçların her zaman aynı personel tarafından kullanımının sağlanması gerektiği belirtildi.

Sağlık, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.05.2020 12:51 Kaynak: AA

Son Dakika Sağlık Sağlık Bakanlığından yeme-içme sektöründeki işletmelere yönelik tedbirleri içeren rehber - Son Dakika
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