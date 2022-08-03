Koronavirüste Bu Hafta: 157 Kişi Hayatını Kaybetti, 365 Bin 424 Kişi Pozitif Çıktı

Sağlık Bakanlığı'nın 18-24 Temmuz 2022 tarihlerine ilişkin koronavirüs verilerine göre; yedi gün içerisinde 365 bin 424 kişi pozitif çıktı, 265 bin 962 kişi ise iyileşti. Geçen hafta virüs nedeniyle 157 kişi hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanlığı'nın bugün yayınladığı 'Türkiye Haftalık Covid-19 Tablosu' 18-24 Temmuz 2022 tarihleri arasını kapsıyor. Bu hafta içerisinde 365 bin 424 vaka ortaya çıkarken 157 kişi yaşamını yitirdi, 265 bin 962 kişi ise iyileşti. Türkiye'deki toplam vaka sayısı 15 milyon 889 bin 495'e, toplam vefat sayısı ise 99 bin 341'e ulaştı.

11 Temmuz ile 17 Temmuz arasındaki dönemde ise haftalık vaka sayısı 226 bin 532, vefat sayısı 96 ve iyileşen sayısı 124 bin 732 kişi olarak açıklanmıştı.