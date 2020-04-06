Sağlık Bakanlığının 18 bin sözleşmeli sağlık personeli pozisyonuna yerleştirme sonuçları, https:... - Son Dakika

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Sağlık Bakanlığının 18 bin sözleşmeli sağlık personeli pozisyonuna yerleştirme sonuçları, https:...
6 saat önce
Sağlık Bakanlığının 18 bin sözleşmeli sağlık personeli pozisyonuna yerleştirme sonuçları, https://sonuc.osym.gov.tr adresinden açıklandı.
Sağlık Bakanlığının 18 bin sözleşmeli sağlık personeli pozisyonuna yerleştirme sonuçları, https://sonuc.osym.gov.tr adresinden açıklandı.
Haber Yayın Tarihi: 06.04.2020 04:04 Kaynak: AA
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