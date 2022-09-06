Kura çekimi, Sağlık Bakanlığının YouTube kanalından (https://youtube.com/user/SaglikBakanligi) canlı olarak yayınlanacak. Alımlarda herhangi bir mülakat süreci olmayacak.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, merkez ve taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere engelli statüsünde 1356 sürekli işçi alımı yapılacak.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Sağlık Bakanlığına 1356 engelli sürekli işçi alımı için kura çekimi bugün yapılacak - Son Dakika

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