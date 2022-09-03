Haftalık Koronavirüs Tablosu açıklandı. Buna göre, 15-21 Ağustos'ta 80 bin 20 kişinin testi pozitif çıktı, 231 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 102 bin 231 oldu. Kovid-19 vaka sayısı 8-14 Ağustos haftasında 143 bin 778 olarak açıklanmıştı.
TOPLAM VAKA SAYISI 16 MİLYON 751 BİN 868 ÇIKTI
Türkiye'de ilk Kovid-19 vakasının tespit edildiği 11 Mart 2020'den bu yana görülen vaka sayısı 16 milyon 751 bin 868'e yükselirken, 100 bin 631 kişi hayatını kaybetti.
UYGULANAN AŞI 152 MİLYON 50 BİN 973 DOZA ULAŞTI
Bugüne kadar uygulanan aşı ise 152 milyon 50 bin 973 doza ulaştı. 18 yaş üstünde en az iki doz aşı yaptıranların oranı en yüksek 10 il Osmaniye
, Ordu
, Amasya
, Muğla
, Kırklareli
, Çanakkale
, Eskişehir
, Balıkesir
, Manisa
ve Bartın
oldu. En az iki doz aşı uygulananların oranı en düşük iller ise Şanlıurfa
, Batman
, Siirt
, Diyarbakır
, Bingöl
, Muş
, Mardin
, Bitlis
, Ağrı
ve Elazığ
olarak sıralandı.
Kaynak: AA
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Son Dakika › Güncel › Sağlık Bakanlığı, haftalık koronavirüs tablosunu yayınladı: 80 bin 20 kişinin testi pozitif çıktı, 231 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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