Türkiye'nin korona tablosunda olumlu gelişme! Vaka artışı geçtiğimiz haftaya göre düştü - Son Dakika
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Türkiye'nin korona tablosunda olumlu gelişme! Vaka artışı geçtiğimiz haftaya göre düştü

17.08.2022 00:36

Koronavirüs salgınında vaka artışı düşüşe geçti. Sağlık Bakanlığı'nın haftalık Kovid-19 verilerine göre, 8-14 Ağustos'ta 143 bin 778 kişinin testi pozitif çıktı, 342 kişi yaşamını yitirdi. 1-7 Ağustos tarihlerinde ise 232 bin 253 kişinin hastalığa yakalandığı duyurulmuştu. Aradaki fark, 88 bin 475 oldu.

Haftalık Koronavirüs Tablosu "covid19.saglik.gov.tr" sitesinden açıklandı. Buna göre, 8-14 Ağustos'ta 143 bin 778 kişinin testi pozitif çıktı, 342 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 259 bin 102 oldu. Kovid-19 vaka sayısı 1-7 Ağustos haftasında 232 bin 253 olarak açıklanmıştı.

TOPLAM VAKA SAYISI 16 MİLYON 671 BİN OLDU

Türkiye'de ilk Kovid-19 vakasının tespit edildiği 11 Mart 2020'den bu yana görülen vaka sayısı 16 milyon 671 bin 848'e yükselirken, 100 bin 400 kişi hayatını kaybetti. Bugüne kadar uygulanan toplam aşı miktarı ise 151 milyon 661 bin 619 doza ulaştı.

Türkiye'nin korona tablosunda sevindiren gelişme! Geçen haftaya göre 88 bin kişilik düşüş var

EN YÜKSEK VE EN DÜŞÜK AŞI ORANI OLAN İLLER

18 yaş üstünde en az iki doz aşı yaptıranların oranı en yüksek 10 il Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Manisa ve Bartın oldu. En az iki doz aşı uygulananların oranı en düşük iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.

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Sağlık Bakanlığı haftalık Kovid-19 verilerini açıkladı Sağlık Bakanlığı haftalık Kovid-19 verilerini açıkladı
Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Türkiye'nin korona tablosunda olumlu gelişme! Vaka artışı geçtiğimiz haftaya göre düştü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Türkiye'nin korona tablosunda olumlu gelişme! Vaka artışı geçtiğimiz haftaya göre düştü - Son Dakika
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