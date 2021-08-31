Demet Akbağ ve Sertab Erener'den Covid-19'a karşı aşılanma çağrısı - Son Dakika

Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülen aşılama kampanyası kapsamında hazırlanan kamu spotunda yer alan Demet Akbağ ve Sertab Erener, Covid-19'a karşı aşılanmanın önemini vurguladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından, "Kolları Sıvıyoruz" sloganıyla yürütülen Covid-19 aşılama kampanyası kapsamında hazırlanan, ünlü sanatçılardan Demet Akbağ ve Sertab Erener'in kamu spotunda yer aldıkları vidoları paylaştı. Videoda, Demet Akbağ, "Uzun bir süredir tüm dünya pandemi ile savaşırken doktorlar, hemşireler, sağlık çalışanları, konunun uzmanları fedakarca çok büyük mücadeleler verdiler. Bu mücadeleye aşı olarak biz de katkıda bulanabiliriz. Aşı olmayı ihmal etmeyelim" ifadelerine yer verdi. Sertab Erener ise, "Ne hastanelerimiz dolsun ne de sahnelerimiz boş kalsın. Çözüm basit ve kesin. Ancak sıramız gelince aşı yaptırarak özlediğimiz normallere dönebiliriz" dedi.

(Musa Erdoğan/İHA)