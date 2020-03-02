Sağlık Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme sonuçları açıklandı - Son Dakika
Son Dakika Kültür Sanat Sağlık Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme sonuçları açıklandı - Son Dakika

Sağlık Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme sonuçları açıklandı

6 saat önce

Sağlık Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme sonuçları Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezinin (ÖSYM) internet sitesinde açıklandı.

Sağlık Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme sonuçları açıklandı, System.String[]

Sağlık Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme sonuçları Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezinin (ÖSYM) internet sitesinde açıklandı.

ÖSYM'nin Twitter adresinden yapılan açıklamaya göre, 14-20 Şubat 2020 tarihleri arasında tercihleri alınan Sağlık Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme (KPSS-2020/4) işlemleri tamamlandı.

Adaylar, yerleştirme sonuçlarını, ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile öğrenebilecek.

Açıklanan kontenjanlara 830 ortaöğretim, 3 bin 173 ön lisans ve 4 bin 841 lisans düzeyi olmak üzere toplam 8 bin 844 personelin yerleştirilmesi sağlandı.

Twitter, KPSS, Kültür Sanat, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 05:22 Kaynak: AA
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