Sağlık Bakanlığının tedbirleri harfiyen uygulanıyor - Son Dakika
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Sağlık Bakanlığının tedbirleri harfiyen uygulanıyor

6 saat önce

Süleymanpaşa Belediyesi, yeni korona virüsüne (Covid 19) karşı tüm ekipleri ile birlikte teyakkuz halinde çalışmalarına devam ederken, Sağlık Bakanlığının tedbirleri harfiyen uygulanıyor.

Sağlık Bakanlığının tedbirleri harfiyen uygulanıyor, System.String[]

Süleymanpaşa Belediyesi, yeni korona virüsüne (Covid 19) karşı tüm ekipleri ile birlikte teyakkuz halinde çalışmalarına devam ederken, Sağlık Bakanlığının tedbirleri harfiyen uygulanıyor.


İlçe genelinde kamusal alanlar ile kamu kurumlarında dezenfekte çalışmalarını aralıksız sürdüren Süleymanpaşa Belediyesi, virüs salgınına karşı Sağlık Bakanlığının belirlediği tedbirleri harfiyen uyguluyor. Bir yandan halkı bilgilendirici afişler ve broşürler ile vatandaşların virüs ve korunma yolları hakkında detaylı bilgi sahibi olması için çabalayan Süleymanpaşa Belediyesi, bir yandan da şehirde yollar, kaldırımlar, pazar yerleri, sokaklar, binalar, çocuk oyun alanları, parklar gibi akla gelebilecek her noktayı dezenfekte etmek için gece gündüz demeden çalışıyor.


Sosyal medyada bilgi kirliliği ile mücadele ediliyor


Özellikle sosyal medyada yaşanan bilgi kirliliğinin de önüne geçmek isteyen Süleymanpaşa Belediyesi, yeni korona virüsüne (Covid 19) karşı hazırladığı bilgilendirme çalışmaları ile yapılması gerekenleri şu şekilde özetliyor:


"Yeni korona virüs solunum yolu enfeksiyonu yapan bir virüstür. Hasta kişilerin öksürme veya hapşırmayla ortaya saçtığı damlacıkların ortamdaki diğer bireylerin ağız, burun ve gözlerine temasıyla, damlacıkların yapıştığı yüzeylere dokunduktan sonra ellerin ağız, burun veya göze götürülmesiyle bulaşabilmektedir. En çok karşılaşılan belirtiler ateş, öksürük ve solunum sıkıntısıdır. Şiddetli vakalarda zatürre, ağır solunum yetmezliği, böbrek yetmezliği ve ölüm gelişebilir. Yeni korona virüsün kuluçka süresi 2 ile 14 gündür. Akut solunum yolu enfeksiyonlarının bulaşma riskini azaltmaya yönelik öneriler, yeni korona virüs enfeksiyonu için de geçerlidir. Öksürme veya hapşırma sırasında ağız ve burun tek kullanımlık mendille kapatılmalı, mendil yoksa dirseğin iç kısmı kullanılmalıdır. Tokalaşma ve sarılmadan kaçınılmalıdır. Olabildiğince kalabalık ortamlardan uzak durulmalıdır. Kirli ellerle ağız, burun ve gözlere dokunulmamalıdır. El hijyenine önem verilmelidir. Eller en az 20 saniye boyunca sabun ve suyla yıkanmalı, sabun ve suyun olmadığı durumlarda alkol içerikli el antiseptiği kullanılmalıdır. Sınıflar ve iş yerleri başta olmak üzere kapalı alanlar sık sık havalandırılmalıdır. Bağışıklık sistemini güçlendirmek için dengeli ve sağlıklı beslenilmelidir. Gıdalar tüketilmeden önce iyice yıkanmalıdır. Eğer öksürüyorsanız, ateşiniz varsa ve nefes almakta zorlanıyorsanız, cerrahi maske takarak en yakın sağlık kuruluşuna başvurun. Son 14 gün içerisinde enfeksiyon görülen ülkelerin birinden geldiyseniz cerrahi maske takarak en yakın sağlık kuruluşuna başvurun. Evde izolasyon önerilen bir kişiyle aynı odada bulunduğunuz anlarda maskenizi mutlaka takın." - TEKİRDAĞ

Süleymanpaşa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 09:21 Kaynak: İHA

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