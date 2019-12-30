Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanlığına Prof. Dr. Funda Demirtürk atandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanlığına Prof. Dr. Funda Demirtürk atandı - Son Dakika

Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanlığına Prof. Dr. Funda Demirtürk atandı

6 saat önce

Tokat Gazisomanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanlığına Prof. Dr. Funda Demirtürk atandı.

Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanlığına Prof. Dr. Funda Demirtürk atandı, System.String[]

Tokat Gazisomanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanlığına Prof. Dr. Funda Demirtürk atandı.

Sağlık Bilimleri Fakültesi dekanlık görevini yürüten Prof. Dr. Hacı Ömer Ateş, dekanlık görevini Prof. Dr. Funda Demirtürk'e devretti.

Sağlık Bilimleri Fakültesi dekanlık makam odasında gerçekleşen devir teslim törenine Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Bekir Süha Parlaktaş, dekan yardımcıları ve fakülte bölüm başkanları katıldı.

Demirtürk, Ateş'e fakülteye yapmış olduğu katkılardan dolayı teşekkür ederek plaket takdim etti.

Ömer Ateş, Tokat, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 02:18 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Meteoroloji'den İstanbul'a yeni uyarı! Fırtına şiddetini artırarak devam edecek
İstanbul'da yarın bu yollar kapalı İzmir'de peş peşe 2 kişiyi öldüren zanlının evlere neden girdiği ortaya çıktı Kar yağışı yurdu esir aldı! Eskişehir ve Konya'nın bazı ilçelerinde eğitime 1 gün ara verildi

Son Dakika Haberleri
20:40 Otomobil menfez inşaatına uçtu - Son Dakika
20:38 "Türkiye 4 milyon sığınmacıya ev sahipliği yapıyor" - Son Dakika
20:38 Kavaklıdere'de kar nedeniyle kapanan yollar açıldı - Son Dakika
20:36 Antalya Valisi Münir Karaloğlu'ndan yeni yıl mesajı - Son Dakika
20:34 Rektör Çufalı'dan yeni yıl mesajı - Son Dakika
19:28 Meteoroloji'den İstanbul'a yeni uyarı! Fırtına şiddetini artırarak devam edecek - Son Dakika
18:33 İstanbul'da yarın bu yollar kapalı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.12.2019 20:42:55. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanlığına Prof. Dr. Funda Demirtürk atandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]