Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanlığında devir teslim töreni gerçekleşti - Son Dakika

Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanlığında devir teslim töreni gerçekleşti

Bayburt Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanlığına vekaleten atanan Prof. Dr. Mutlu Türkmen düzenlenen devir teslim töreni ile görevine başladı.

Bayburt Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanlığına vekaleten atanan Prof. Dr. Mutlu Türkmen düzenlenen devir teslim töreni ile görevine başladı.

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Dede Korkut Külliyesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanlık makamında yapılan devir teslim töreninde, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanlığına atanan Prof. Dr. Mutlu Türkmen yeni görevini, aynı zamanda Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan Vekilliğini de yürüten Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun'dan teslim aldı.

Gerçekleştirilen devir teslim töreninde Prof. Dr. Mutlu Türkmen'i tebrik eden Rektör Prof. Dr. Selçuk Coşkun, kendisine yeni görevinde muvaffakiyetler diledi.

Dekanlık görevine başlamasından dolayı mutluluğunu dile getiren Prof. Dr. Mutlu Türkmen ise, bu kutlu görev için desteklerini esirgemeyen Rektör Coşkun'a teşekkürlerini ileterek, görevini hakkıyla ifa etmek için çalışacağını ifade etti. - BAYBURT

Bayburt Üniversitesi, Dede Korkut, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.06.2020 08:54 Kaynak: İHA

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