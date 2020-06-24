Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanlığında devir teslim töreni gerçekleşti - Son Dakika

Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanlığında devir teslim töreni gerçekleşti

Bayburt Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanlığına vekaleten atanan Prof. Dr. Mutlu Türkmen düzenlenen devir teslim töreni ile görevine başladı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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