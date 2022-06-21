Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hamidiye Tıp Fakültesi ilk mezunlarını verdi

Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Hamidiye Tıp Fakültesi, 2021-2022 Akademik Yılı Mezuniyet Töreni ile ilk mezunlarını verdi.

Üsküdar'daki Hamidiye Külliyesi Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane binasında düzenlenen mezuniyet töreninde öğrenciler mezuniyet sevinci yaşadı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende konuşan SBÜ Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl, 6 yıl önce eğitim hayatına başlayan tıp fakültesinin ilk meyvelerini vermeye başladığını söyledi.

Mezun olan doktorların arasında yeni Aziz Sancarlar, Gazi Yaşargiller olacağını belirten Erdöl, "Bu öğrencileri yetiştiren, bu büyük başarıda imzası olan bu hocalarımızı, emek veren tüm hocalarımızı, kurucu dekanımız Ali İhsan Taşçı hocamızı kutluyorum. Öğrencilerimiz 6 yıl boyunca emek verdiler, 6 yıl hayatlarında görmedikleri kadar çalıştılar, çok yoruldular." diye konuştu.

Erdöl, bugünkü törenin pandemi sonrası ilk mezuniyet töreni olduğunu anlatarak, "Bizim hedefimiz dünyadaki ilk 500, sonra ilk 100 üniversite arasına girmek. Bunu yapabilecek değerli yeni meslektaşlarım ve tecrübeli, değerli hocalarım var. Ben kendileriyle gerçekten gurur duyuyorum. Bunu yapabilecek kapasitemiz var." dedi.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hamidiye Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Erdoğan Çetinkaya ise mezun öğrencileri tebrik etti.

Konuşmaların ardından fakülte birincisi Fagan İslamzade, Yasemin Toker ve Esra Demir'e ödülleri takdim edildi.

Tören, mezun olan 83 öğrencinin hekimlik andı ve kep atma seremonisinin ardından sona erdi.

Törene, AK Parti İstanbul Milletvekili Osman Boyraz, İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, Adli Tıp Kurumu Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Hızır Aslıyüksek, Üsküdar Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek, Kadıköy Kaymakamı Mustafa Özarslan, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, öğretim üyeleri, mezun öğrenciler ile aileleri katıldı.