Sağlık Bilimleri Üniversitesi heyeti, Sudan Yükseköğretim Bakanı Dahab ile görüştü - Son Dakika
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Sağlık Bilimleri Üniversitesi heyeti, Sudan Yükseköğretim Bakanı Dahab ile görüştü

22.07.2022 20:51
Sağlık Bilimleri Üniversitesi heyeti, Sudan Yükseköğretim Bakanı Dahab ile görüştü

Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Elevli başkanlığındaki heyet, Sudan Yükseköğretim ve Bilimsel Araştırma Bakanı Muhammed Hasan Dahab ile bir araya geldi.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Elevli başkanlığındaki heyet, Sudan Yükseköğretim ve Bilimsel Araştırma Bakanı Muhammed Hasan Dahab ile bir araya geldi.

SBÜ Sudan Nyala Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulunun yarınki ilk mezuniyet törenine katılmak üzere başkent Hartum'da bulunan heyet, çeşitli üniversiteleri ziyaret etti.

SBÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Elevli, Sudan Yükseköğretim ve Bilimsel Araştırma Bakanı Dahab ile görüşmesinde, "Birlikte başladığımız projenin meyvelerini almış bulunmaktayız. Nyala'daki meslek yüksekokulumuzda bu yıl ilk mezunlarımızı vermenin gururunu yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

Elevli, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Hem ailelerden hem de Sudan Yükseköğretim ve Bilimsel Araştırma Bakanlığından yeni bölümler açılması ve 3 yıllık eğitim vermekte olan meslek yüksekokul ile 4 yıllık eğitim veren yeni bir fakültenin açılmasıyla ilgili talepler oldu. Biz bunları ilgili birimlerimizle değerlendirebileceğimizi ve bu talebin Büyükelçiliğimiz üzerinden resmi yazıyla Yükseköğretim Kurulu Başkanlığımıza ulaşması gerektiğini belirttik." dedi.

Elevli, "Karşılıklı iyi niyet içinde iş birliğimizin olumlu yönde devam edeceğini görmek bizleri mutlu etti." şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Aralık 2017'deki Sudan ziyareti sırasında müjdesini verdiği Sağlık Bilimleri Üniversitesi Sudan Nyala Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, 2018'de kuruldu.

Bünyesindeki Tıbbi Teknikler ve Hizmetler Bölümü'nde "Anestezi" ile "İlk ve Acil Yardım" olmak üzere iki program bulunduran okul, 2018-2019 akademik yılında Sudan Yüksek Öğrenim Öğrenci Yerleştirme Sınavı sonuçlarına göre her iki program için öğrenci kabulüne başladı.

Eğitimin Türkçe ve 3 yıl olarak verildiği okulda 66'sı Anestezi Programı'ndan, 44'ü de İlk ve Acil Yardım Programı'ndan olmak üzere 110 öğrenci, sağlık teknikeri olarak mezun olacak.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Sağlık Bilimleri Üniversitesi heyeti, Sudan Yükseköğretim Bakanı Dahab ile görüştü - Son Dakika

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