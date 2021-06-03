Üye Girişi
Sağlık Bilimleri Üniversitesi kaynaklı sağlık haberlerine güven oranı yüzde 91 - Son Dakika

Sağlık Bilimleri Üniversitesi kaynaklı sağlık haberlerine güven oranı yüzde 91

03.06.2021 12:18
Sağlık Bilimleri Üniversitesi kaynaklı sağlık haberlerine güven oranı yüzde 91, System.String[]

Sağlık haberlerini günlük olarak takip eden 851 kişi ile 'Sağlık Haberleri Araştırması' yapıldı.

Sağlık haberlerini günlük olarak takip eden 851 kişi ile 'Sağlık Haberleri Araştırması' yapıldı. Araştırma sonuçlarında, Sağlık Bilimleri Üniversitesi kaynaklı haberlere güven oranının yüzde 91.2 olduğu ortaya çıktı.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Basın Müşavirliği tarafından yürütülen 'Sağlık Haberleri Araştırması' başlıklı anket araştırmasının sonuçları yayınlandı. Sağlık haberlerini günlük olarak takip eden 851 kişinin dahil olduğu araştırmada, 1 ay boyunca veri toplandığı belirtildi. Araştırmaya katılanların internetten hastalıkları araştırdığı ortaya konuldu.  Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyelerinin açıklamalarına medyada sık sık rastladıklarını belirten katılımcılar, Sağlık Bilimleri Üniversitesi kaynaklı sağlık haberlerine güvendiklerini belirtti.

SAĞLIK ALANINDAKİ BİLGİLENDİRMELER ALIŞKANLIKLARI DEĞİŞTİRİYOR

Üniversite öğretim üyelerinin medyada sıklıkla üzerinde durduğu konulardan biri olan "trans yağların zararları" hakkında paylaştığı tıbbi bilgiler yüzde 93,6 oranında faydalı bulunurken, bilinçsiz antibiyotik kullanımı hakkında paylaşılan bilgiler yüzde 94.8 oranında faydalı bulundu. Paylaşılan diğer sonuçlara göre üniversite öğretim üyelerinin medyada paylaştığı bilgiler yüzde 73,1 oranında alışkanlıkları değiştirmede etkili oluyor.

Araştırmaya katılanlar, basın, televizyon kanalları ve internette Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyelerinin açıklamalarına rastladıklarını ifade ederken, bu açıklamaların yüzde 92,8 oranında toplumsal sağlık okuryazarlığına katkı sağladığını düşündüklerini belirtti.

İNSANLIĞI BİLİNÇLENDİRMEYİ HEDEFLEDİK

Anket sonuçlarını değerlendiren Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl, "Medya doğru, ahlaki ve müspet bir şekilde kullanıldığında, eşi benzeri bulunmaz bir iletişim aracı, bilgi kaynağıdır. Sağlık Bilimleri Üniversitesi ailesi olarak kurulduğumuz günden beri iletişim araçlarını etkin bir şekilde kullanarak, başta Aziz Milletimiz olmak üzere, ulaşabildiğimiz herkese sağlık alanında insanlığın faydasına ve zararına olduğunu gördüğümüz konuları anlatmayı ve dolayısıyla insanlığı bilinçlendirmeyi hedefledik. Üniversitemiz kadrosunda görev yapan öğretim üyelerimiz mevcut görevlerinin yanı sıra sağlık okuryazarlığı anlamında halkımızı doğru bilgilendirmek suretiyle bilgi kirliliğinin önüne geçmek adına gerek görsel gerekse yazılı medya aracılığıyla tecrübelerini milletimize aktarmaktadırlar ki anket sonuçları bunu doğrulamaktadır. Başta Basın Danışmanlığımız olmak üzere bu başarıda emeği geçen bütün çalışma arkadaşlarıma, akademisyenlerimize değerli gayretleri ve hizmetleri için teşekkür ediyorum. Bundan sonra da değişmez ilkemiz, ivme kaybetmeden Aziz Milletimize ve sesimizin ulaştığı herkese, doğru ve faydalı olanı sunmak ekseninde sürdürülebilir bir vizyonla ilerlemek olacaktır" diye konuştu.


Sağlık Bilimleri Üniversitesi kaynaklı sağlık haberlerine güven oranı yüzde 91
Sağlık Bilimleri Üniversitesi kaynaklı sağlık haberlerine güven oranı yüzde 91

Üniversite, Medya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Sağlık Bilimleri Üniversitesi kaynaklı sağlık haberlerine güven oranı yüzde 91 - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Caner Erkin ve İrfan Can'ın Emre Belözoğlu için yaptığı paylaşım dikkat çekti Caner Erkin ve İrfan Can'ın Emre Belözoğlu için yaptığı paylaşım dikkat çekti Açıklanan enflasyon rakamlarının ardından emekliye çifte bayram, memura ise fark geliyor Açıklanan enflasyon rakamlarının ardından emekliye çifte bayram, memura ise fark geliyor Aylardır beklediği evlenme teklifini alan Şeyma Subaşı'nın tektaşı göz kamaştırdı Aylardır beklediği evlenme teklifini alan Şeyma Subaşı'nın tektaşı göz kamaştırdı Hande Erçel'den sevgilisine pastalı sürpriz Hande Erçel'den sevgilisine pastalı sürpriz A-101, Garanti ile iş birliği yaptı! Müşterilere kasada anında kredi verecek A-101, Garanti ile iş birliği yaptı! Müşterilere kasada anında kredi verecek Boşanma iddialarına hızlı yanıt! Rasim Ozan Kütahyalı boşanma haberini tiye aldı Boşanma iddialarına hızlı yanıt! Rasim Ozan Kütahyalı boşanma haberini tiye aldı Uzman ismin uyarısı korkuttu: Yeni kapanmaların olmaması için nüfusun yüzde 80'inin aşılanması gerek Uzman ismin uyarısı korkuttu: Yeni kapanmaların olmaması için nüfusun yüzde 80'inin aşılanması gerek Acılı evlat korkunç geceyi anlattı! Babası annesini öldürerek, cansız bedeninin bodrumda çürümeye terk etmiş Acılı evlat korkunç geceyi anlattı! Babası annesini öldürerek, cansız bedeninin bodrumda çürümeye terk etmiş

Son Dakika Haberleri
13:09 Tedbirleri yok saydığı için ceza yiyen İrem Derici, yakalandığı anları paylaşarak dalga geçti
13:06 Tuğçe'nin cansız bedeninin neden çıplak bulunma nedeni! Öldürdükten sonra 4 leğen suyla yıkamış
12:49 Açıklanan enflasyon rakamlarının ardından emekliye çifte bayram, memura ise fark geliyor
12:39 Ezgi Mola'dan hakkında açılan davayla ilgili ilk paylaşım: Yalnız olmadığımı böylesine hissetmek çok güzel
12:34 Aylardır beklediği evlenme teklifini alan Şeyma Subaşı'nın tektaşı göz kamaştırdı
12:27 Güzelleşmek için gittiği salonda köpek, göz kapağını kopardı
12:17 Son Dakika! Teröristlerle çıkan çatışmada 1 şehit, 2 yaralı var!
12:10 A-101, Garanti ile iş birliği yaptı! Müşterilere kasada anında kredi verecek
12:08 Bu iddia Süper Lig'i karıştırır! Fenerbahçe'nin yerli hoca adaylarının içinde Fatih Terim de var
11:58 Boşanma iddialarına hızlı yanıt! Rasim Ozan Kütahyalı boşanma haberini tiye aldı
Tedbirleri yok saydığı için ceza yiyen İrem Derici, yakalandığı anları paylaşarak dalga geçti Tedbirleri yok saydığı için ceza yiyen İrem Derici, yakalandığı anları paylaşarak dalga geçti         
13:10
Tuğçe'nin cansız bedeninin neden çıplak bulunma nedeni! Öldürdükten sonra 4 leğen suyla yıkamış Tuğçe'nin cansız bedeninin neden çıplak bulunma nedeni! Öldürdükten sonra 4 leğen suyla yıkamış         
13:06
Ezgi Mola'dan hakkında açılan davayla ilgili ilk paylaşım: Yalnız olmadığımı böylesine hissetmek çok güzel Ezgi Mola'dan hakkında açılan davayla ilgili ilk paylaşım: Yalnız olmadığımı böylesine hissetmek çok güzel         
12:39
Güzelleşmek için gittiği salonda köpek, göz kapağını kopardı Güzelleşmek için gittiği salonda köpek, göz kapağını kopardı         
12:27
Yol verme kavgası yumruk yumruğa bitti! Yol verme kavgası yumruk yumruğa bitti!         
12:10
Bu iddia Süper Lig'i karıştırır! Fenerbahçe'nin yerli hoca adaylarının içinde Fatih Terim de var Bu iddia Süper Lig'i karıştırır! Fenerbahçe'nin yerli hoca adaylarının içinde Fatih Terim de var         
12:09
Yunanistan'ı, Türkiye'nin KKTC'de kuracağı SİHA üssü ürküttü! Basın, Yunanistan'ı, Türkiye'nin KKTC'de kuracağı SİHA üssü ürküttü! Basın, "İşgal" manşetleri attı         
11:51
1 yılda iki silahlı soygun yaşadı! Kuyumcu: Millet benimle dalga geçiyor 1 yılda iki silahlı soygun yaşadı! Kuyumcu: Millet benimle dalga geçiyor         
11:33
Kısıtlama sırasında masaj yaptırırken yakalandılar, 19 bin TL ceza yediler Kısıtlama sırasında masaj yaptırırken yakalandılar, 19 bin TL ceza yediler         
10:51
Evinde başından vurulmuş ve çıplak halde bulunan genç kadının, küfür ettiği için öldürüldüğü ortaya çıktı Evinde başından vurulmuş ve çıplak halde bulunan genç kadının, küfür ettiği için öldürüldüğü ortaya çıktı         
10:49
Adana Demirspor, Gökhan Gönül'den sonra bir bomba daha! Gomis bitiyor Adana Demirspor, Gökhan Gönül'den sonra bir bomba daha! Gomis bitiyor         
10:47
Son Dakika: Sivas'ta feci kaza! 2 araç birbirine girdi, 9 kişi hayatını kaybetti Son Dakika: Sivas'ta feci kaza! 2 araç birbirine girdi, 9 kişi hayatını kaybetti         
10:37
WhatsApp'tan kendisini uyaran hakime WhatsApp'tan kendisini uyaran hakime "Çocuğumu teste getirdim, tatil günümde bari rahat bırakın" cevabını veren memur sürüldü         
09:13
Kaçırılan liseli kız, yaşadığı korku dolu günleri anlattı: Çantasından çıkardığı şeyi içip taciz ediyordu Kaçırılan liseli kız, yaşadığı korku dolu günleri anlattı: Çantasından çıkardığı şeyi içip taciz ediyordu         
09:12
Mike Tyson, hapis cezasının hafifletilmesi için danışmanıyla cinsel ilişkiye girdiğini itiraf etti Mike Tyson, hapis cezasının hafifletilmesi için danışmanıyla cinsel ilişkiye girdiğini itiraf etti         
00:55
Babanın oğluna verdiği ceza pes dedirtti! Tahtaya bağlayıp, üzerine bal döktü Babanın oğluna verdiği ceza pes dedirtti! Tahtaya bağlayıp, üzerine bal döktü         
20:52
Köfteci Yusuf davasında Sedat Peker'in yargılanmasına başlandı! Köfteci Yusuf davasında Sedat Peker'in yargılanmasına başlandı! "Dostluk bitti, kendini kolla" tehdidi         
20:22
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.06.2021 13:30:54. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Sağlık Bilimleri Üniversitesi kaynaklı sağlık haberlerine güven oranı yüzde 91 - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement