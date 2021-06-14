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Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kayseri Tıp Fakültesi 62 öğrenciyle eğitime başlıyor - Son Dakika

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kayseri Tıp Fakültesi 62 öğrenciyle eğitime başlıyor

14.06.2021 16:06
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kayseri Tıp Fakültesi 62 öğrenciyle eğitime başlıyor, System.String[]

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kayseri Tıp Fakültesinin kuruluşunun ilk toplantısı gerçekleştirildi.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kayseri Tıp Fakültesinin kuruluşunun ilk toplantısı gerçekleştirildi.

Kayseri Şehir Hastanesi Fizik Tedavi Hastanesi Konferans Salonu'nda düzenlenen toplantıya katılan Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl, dünyada olmayan bir modeli uyguladıklarını, Ankara ve İstanbul olmak üzere iki şehirde çeşitli fakülteleri, enstitüleri olan iki ayrı üniversite büyüklüğünde büyüdüklerini, bir yandan da diğer şehirlerde eğitim ve araştırma hastanelerinden bazılarında tıp fakülteleri kurduklarını söyledi.

Adana, Erzurum, Trabzon, Bursa ve İzmir tıp fakültelerinin eğitime sorunsuz devam ettiğini aktaran Erdöl, Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nin 11. tıp fakültesinin de Kayseri'de kurulduğunu belirtti.

Bu 11 fakülteden birinin Özbekistan Buhara'da, birinin Suriye Çobanbeyli'de eğitime başladığını aktaran Erdöl, "Somali ve Sudan'da farklı eğitim birimlerimiz kurulmuş durumda. Uluslararası bir bünyeye bürünmüş üniversite konumundayız. 5 yıl içinde bu seviyeye gelmemizi sağlayan değerli meslektaşlarıma ve Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum." dedi.

Aynı zamanda Kayseri Tıp Fakültesinin dekanı olan Erdöl, öğrenci alımı için gerekli şartları oluşturduklarını belirtti.

Kurdukları tıp fakültelerinin o şehirlerin ismiyle anıldığını aktaran Erdöl, "Öğrencilerimiz ilk 3 yılını o şehirdeki tıp fakültesinin öğrencileriyle ortak eğitim alıyor. Öğrencilerimiz 3 yılı Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesinin öğrencileriyle aynı hak ve sorumlulukta yürütecekler. 4, 5, 6'da bu güzide hastanelerde gelip staj yapacaklar, eğitim alacaklar. Biz bunun için eğitim kadromuzu daha da güçlendireceğiz. Öğrencilerimizi yakın markaja alacağız. Her bir öğrenciyi bir öğretim üyemize zimmetleyeceğiz ve onları bu şahane ortama çekmeye gayret edeceğiz." diye konuştu.

Erdöl, ilave masraf yapmadan, ilave hastane kurmadan yeni bir tıp fakültesi kurduklarını, bu uygulamanın milletin faydasına olduğunu dile getirdi.

AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız da sağlık çalışanlarının değerinin Kovid-19 salgınında daha iyi anlaşıldığını belirterek, tıp fakültesinin kente kazandırılmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Kayseri Valisi Şehmus Günaydın da salgın döneminde fedakarca görev yapan sağlık çalışanlarının hakkının ödenemeyeceğini ifade etti.

Kovid-19 ile mücadele kapsamında aşılamanın hızlandığına dikkati çeken Günaydın, "İl Sağlık Müdürlüğümüz günde yaklaşık 21 bin kişilik bir aşılama kapasitesi oluşturdu, hafta sonu olmasına rağmen 10 binin üzerinde aşılama yaptı. Son günlerde biraz kıpırdanma var bunun nedeni de yurt dışından tatile gelen vatandaşlarımız. Vatandaşlarımızdan rica ediyorum kalabalık ve kapalı ortamlara mümkün olduğunca girmeyelim ve aşı sıramız geldiyse aşımızı olalım." diye konuştu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ise 62 öğrencisiyle tıp fakültesinin bu yıl eğitime başlayacağını belirtti.

Büyükkılıç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Kayseri Şehir Hastanesini ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kayseri Tıp Fakültesini kente kazandırdığı için teşekkür etti.

Kayseri Şehir Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. İlhami Çelik de, toplantıda Kayseri Şehir Hastanesi ile ilgili bilgi verdi.

Şehir Hastanesi, Tıp Fakültesi, Üniversite, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kayseri Tıp Fakültesi 62 öğrenciyle eğitime başlıyor - Son Dakika


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