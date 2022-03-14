Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nde "14 Mart Tıp Bayramı" programı düzenlendi - Son Dakika

Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) tarafından 14 Mart Tıp Bayramı programı gerçekleştirildi.

SBÜ Gülhane Külliyesi'nde düzenlenen 14 Mart Tıp Bayramı Programı, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayarak, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle devam etti.

"Tıp Bayramı" adlı film gösteriminin ardından konuşma yapan SBÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Gerek, Kovid-19 sürecinde fedakarca çalışan sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

Hekimlere ve sağlık çalışanlarına, hak ettiği saygıyı toplumsal bir davranış biçimi olarak içselleştirmeye, toplumu da bu yönde davranması için eğitmeye büyük ihtiyaç duyulduğunu belirten Gerek, doktor adaylarına da şu şekilde seslendi:

"Hekimlik saygın bir meslektir ve bütün insanların hizmetinde, din, dil, renk, cins, milliyet ve mevki gözetmeden, insanlığın sağlığı ve mutluluğu için çalışan ve durmadan gelişen bir meslektir. Hiçbir ayırım gözetmeksizin insanları sevmelisiniz. Onlarla iç içe olmadan iyi doktor olmak mümkün değil. Mesleğin özünde yatan, ne koşulda olursa olsun karşısına gelen zor durumdaki insanı dikkatle dinlemek, anlamaya çalışmak, bir çaresini bulup acısını sıkıntısını dindirmek insanı sevmeden mümkün değildir."

SBÜ Gülhane Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Ali Gülçelik de hekimlerin kahramanlıklarını ve hayat hikayelerini tarihten dinlemek gerektiğini dile getirdi.

Kurtuluş Savaşı mücadelesinde en ön safta yer alanların da hekimler olduğunu söyleyen Gülçelik, "Kurtuluş Savaşı'na katılan 765 tıbbiyelinin 346'sı şehit düşmüştür. 1915 yılında Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane'ye kaydolan 1. sınıf öğrencilerinin tamamı Çanakkale'de şehit düşünce okul 1921'de hiçbir mezun verememiştir. 14 Mart 1919'da Hikmet Boran önderliğinde işgal güçlerine meydan okuyarak yapılan toplantıda Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane'ye bayrağımızı asan, manda ve himayeyi kabul etmediğini haykıran da tıbbiyelidir." diye konuştu.

Programa, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl ve Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Afyoncu da katıldı.