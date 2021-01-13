Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nden WhatsApp'a tepki - Son Dakika

Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nden WhatsApp'a tepki

13.01.2021 13:29

Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl, "Kurumsal olarak bir karar aldık.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl, "Kurumsal olarak bir karar aldık. Dünden itibaren artık WhatsApp'ı kullanmıyoruz, terk ediyoruz, göç ediyoruz. Yerli ve milli bir yazılım olan BİP'e bilgilerimizi aktarıyoruz." dedi.

Prof. Dr. Erdöl, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sosyal medyanın oldukça fazla kullanılan ve günlük hayatın içine her alanda gerek kişisel, gerekse kamusal olarak girmiş durumda olduğunu belirtti.

WhatsApp'ın 8 Şubat 2021 tarihi itibarıyla yürürlüğe girecek olan yeni gizlilik ilkelerini açıkladığını hatırlatan Erdöl, şöyle devam etti:

"Bu toplum olarak aslında bizleri rencide eden bir durum oluşturdu. Özellikle sadece Avrupa Birliği ülkelerinin dışındaki ülkeleri bu kapsama alması bizleri adeta toplum olarak öteleyen, rencide eden bir davranış haline getirdi. Yoksa biz kişisel olarak veya üniversitemizin kurumsal olarak gizlilik içeren herhangi bir faaliyetimiz zaten yok. Ancak WhatsApp'ın güncellenen gizlilik İlkesine bir tepki olarak hem kişisel hem de kurumsal olarak biz verilerimizi WhatsApp'tan alıp, BİP ve isteyen arkadaşlarımız Telegram üzerine aktarmaya başladık. Bununla ilgili kurumsal olarak bir karar aldık. Dünden itibaren artık WhatsApp'ı kullanmıyoruz, terk ediyoruz, göç ediyoruz. Yerli ve milli bir yazılım olan BİP'e bilgilerimizi aktarıyoruz. Bu belki de yerli ve milli yazılımların teşvik edilmesi, orada birleşilmesi, orada buluşulması bakımından da çok arzu edilen ama başarılamayan bir şeyi WhatsApp tarafından adeta yapmaya bir noktada teşvik edildik. Bu bakımdan da bu şerden bir hayır çıkacağını ümit ediyorum. Memleketimiz, milletimiz, üniversitemiz için bu kararımızın hayırlı olmasını diliyorum."

Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nden WhatsApp'a tepki
Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nden WhatsApp'a tepki
Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nden WhatsApp'a tepki
Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nden WhatsApp'a tepki

Cevdet Erdöl, Milli, GÖÇ, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nden WhatsApp'a tepki - Son Dakika


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