Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi, yazdığı makale ile ABD'den ödül aldı - Son Dakika

Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Gülhane Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Senem Demirdel'in rehabilitasyon alanına yönelik yazdığı makale, Amerikan Rehabilitasyon Tıbbi Kongresi (American Congress of Rehabilitation Medicine, ACRM) tarafından "Elizabeth and Sidney Licht" Bilimsel Yazımda Mükemmellik Ödülü'ne layık görüldü.

SBÜ'den yapılan açıklamaya göre, 1980'den beri her yıl verilen bu ödül, "Archives of Physical Medicine and Rehabilitation" dergisinde yayımlanan, rehabilitasyon alanına önemli deneysel ve teorik katkılar sunan, metodoloji ve veri analizinin sağlamlığını gösteren makaleler arasından derginin baş editörleri ve ACRM Ödül Komitesi'nce seçilerek yazarlarına takdim ediliyor.

Bu kapsamda Dr. Öğretim Üyesi Senem Demirdel, rehabilitasyon araştırmalarına dair en çok okunan ve alıntı yapılan yayınlardan biri olarak anılan "Archives of Physical Medicine and Rehabilitation" dergisinde 2020'de yayımlanan "Investigation of the Effects of Dual Task Balance Training on Gait and Balance in Transfemoral Amputees: A Randomised Controlled Trial" adlı makalesi ile ACRM tarafından "Elizabeth and Sidney Licht" Bilimsel Yazımda Mükemmellik Ödülü'ne layık görüldü.

Böylece, "2021 ACRM Yıllık Konferansı"nda takdim edilecek ödül, ilk kez bir Türk araştırmacıya verilmiş oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen SBÜ Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl, ödül alan Demirdel'i tebrik etti.

Prof. Dr. Erdöl, bu ve benzeri ödüllerin, bilim insanlarının çalışma azmini ve şevkini daha da artıracağını umduğunu ve beklediğini belirterek, "Elbette hiçbir başarı tesadüf değildir; organize, belli kurallara saygı göstererek ve ısrarlı bir çalışmanın ürünüdür." ifadesini kullandı.