Son Dakika Haberleri: Sağlık Bilimleri Üniversitesi Özbekistan'da Sağlık Meslek Yüksekokulu Açacak

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Özbekistan'da Sağlık Meslek Yüksekokulu Açacak

11 dakika önce

Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Özbekistan'da Sağlık Meslek Yüksekokulu açmaya hazırlanıyor.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Özbekistan'da Sağlık Meslek Yüksekokulu Açacak, System.String[]
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Özbekistan'da Sağlık Meslek Yüksekokulu açmaya hazırlanıyor.


Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl ve beraberindeki heyet, Özbekistan Sağlık Bakanının daveti üzerine ülkede bir dizi görüşmelerde bulundu.


Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sadrettin Pençe ve Avrasya Sağlık ve Sosyal Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Aynur Feyzioğlu'nun da bulunduğu heyet Özbekistan Sağlık Bakanı Alişir Şadmanov ile bir araya gelerek taraflar arasındaki iş birliği meselelerini ele aldı.

Görüşmede, Özbekistan'ın tıp ve sağlık alanında faaliyet yapan üniversite ve enstitü rektörleri de hazır bulundu.

Şadmanov, Türkiye'nin tıp eğitimi alanında büyük bir deneyime sahip olduğunu belirterek, Sağlık Bilimleri Üniversitesinin Özbekistan'da şube ve tıp fakültesi açmasını istedi.

Görüşmenin ardından Sağlık Bilimleri Üniversitesi ile Taşkent Eczacılık Enstitüsü, Taşkent Tıp Akademisi, Taşkent Lisansüstü Tıp Eğitimi Enstitüsü, Özbekistan Sağlık Bakanlığı Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Araştırma ve Uygulama Ulusal İhtisas Merkezi arasında iş birliği protokolleri imzalandı. Protokol, taraflar arasında öğrenci değişimi, öğretim görevlilerinin karşılıklı staj eğitimi, Özbek öğrencilerin Türkiye'deki hastanelerde staj ve araştırma yapmalarını öngörüyor.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi heyeti ülkedeki temasları kapsamında ayrıca Semerkant ve Buhara'da da temaslarda bulundu. Görüşmelerin ardından Sağlık Bilimleri Üniversitesi ile Semerkant Devlet Tıp Enstitüsü arasında iş birliği protokolü imzalandı.

Buhara Tıp Enstitüsü ile Sağlık Bilimleri Üniversitesi arasında daha önce varılan mutabakat kapsamında Sağlık Bilimleri Üniversitesinin 2019-2020 eğitim yılında Buhara'da Sağlık Meslek Yüksekokulu açması kararlaştırıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 10:43 Kaynak: AA

Taşkent, Özbekistan, Güncel
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