Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Üniversitemizde Konferans Verdi - Son Dakika
Üye Girişi

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Üniversitemizde Konferans Verdi

16.12.2021 18:18
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Üniversitemizde Konferans Verdi

Üniversitemiz tarafından Eğitim ve Araştırma Hastanesi Konferans Salonu'nda "Türkiye'de ve Dünyada Sağlık Hizmeti ve Hekimlik" konulu konferans gerçekleştirildi.

Üniversitemiz tarafından Eğitim ve Araştırma Hastanesi Konferans Salonu'nda " Türkiye'de ve Dünyada Sağlık Hizmeti ve Hekimlik" konulu konferans gerçekleştirildi.

Konferansa konuşmacı olarak Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl katıldı.

Rektör Erdöl, Türkiye'de ve Dünyada Sağlık Hizmeti ve Hekimlik konulu sunumunda dünyada sağlık sistemi, Türkiye'de sağlık sisteminin geldiği nokta ve hekimliği anlattı.

Başarılı bir sağlık sisteminin iki temel üzerine şekillendiğini söyleyen Erdöl, " Bunlar hekim, diş hekimi, hemşire, idari personel ve yardımcı sağlık personelden oluşan insan kaynağı ve bilişim, laboratuvar ve hastane donanımlarından oluşan alt yapıdır. " dedi.

Erdöl, sosyal güvence ve sağlık sunumunun bir arada yürütülmesi gerektiğini söyledi.

Verilerle dünden bugüne sağlık sistemini anlatan Erdöl, Türkiye'nin 10 yıl gibi kısa bir sürede hem sağlık güvencesi hem sosyal güvenceyi sağlamış dünyadaki nadir ülkelerden birisi olduğunu ifade etti.

Erdöl, yaratılanı severim yaratandan ötürü felsefesinden hareketle tıbbiyeli olmanın fedakar olmak, çalışmak, üretmek, merhametli olmak, insanı sevmek, meslektaşlara, hocalara saygı, insan hayatını öncelemek, istişareye açık olmak ve devlet malını korumak olduğunu belirtti.

Sevgi ve merhamet sahibi olmak, çok çalışmak ve lisan bilmenin tıbbiyeli olmanın özeti olduğunu da ifade eden Erdöl, konuşmasını tamamladı.

Programın sonunda, Rektörümüz Prof. Dr. Hüseyin Karaman günün anısına Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl'e Üniversitemiz şilti takdim etti.

RTEÜ BASIN

Kaynak: Habermetre
YORUMLAR
500

Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Cevdet Erdöl, Türkiye, Rektör, Toplum, Son Dakika

Son Dakika Toplum Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Üniversitemizde Konferans Verdi - Son Dakika

Bu haber Habermetre tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Habermetre tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Habermetre kurumudur.

Son Dakika
10:54 Adana'da bir genç kız, "Beni zorla götürmeye çalışıyorlar" diyerek 2 saat boyunca arabanın altında saklandı
10:52 Vatandaşa, "Hükümetin memur ve emeklilere yaptığı yüzde 30 zam oranından memnun musunuz?" diye soruldu! İşte son anketten dikkat çeken sonuçlar
10:29 Güne yükselişle başlayan dolar/TL, 18,78 seviyesinden işlem görüyor
10:32 Mini etekle ders anlatan öğretmen, sosyal medyada gündem oldu: Tepki gösteren de var savunan da
09:55 6'lı Masa'nın 10 saat süren toplantısının ardından ilk sözler: Adayı açıklamanın vakti geldi
09:47 Bursa'da cezaevi aracına düzenlenen terör saldırısının azmettiricisi Zeki Gürbüz, MİT'in Suriye'de düzenlediği operasyonla etkisiz hale getirildi
09:44 Alkollü bir şekilde direksiyon başına geçen ve polis çevirmesine takılan şarkıcı Berkay Şahin, 2 yıl trafikten men edildi
09:14 BDDK, cep telefonları için yapılan taksit düzenlemesinde limitleri yükseltti
09:07 Rusya ile ABD arasında Soğuk Savaş dönemini hatırlatan gerginlik! Sınıra füze yerleştirme tehdidi geldi
09:03 Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık: TİP-1 diyabet tanısı almış çocuklarımıza yönelik Şeker Ölçüm Cihazı Yardımımızda başvurularını başlattık
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.01.2023 19:36:14. #1.11#
SON DAKİKA: Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Üniversitemizde Konferans Verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement