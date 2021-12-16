Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Üniversitemizde Konferans Verdi

Üniversitemiz tarafından Eğitim ve Araştırma Hastanesi Konferans Salonu'nda " Türkiye'de ve Dünyada Sağlık Hizmeti ve Hekimlik" konulu konferans gerçekleştirildi.

Konferansa konuşmacı olarak Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl katıldı.

Rektör Erdöl, Türkiye'de ve Dünyada Sağlık Hizmeti ve Hekimlik konulu sunumunda dünyada sağlık sistemi, Türkiye'de sağlık sisteminin geldiği nokta ve hekimliği anlattı.

Başarılı bir sağlık sisteminin iki temel üzerine şekillendiğini söyleyen Erdöl, " Bunlar hekim, diş hekimi, hemşire, idari personel ve yardımcı sağlık personelden oluşan insan kaynağı ve bilişim, laboratuvar ve hastane donanımlarından oluşan alt yapıdır. " dedi.

Erdöl, sosyal güvence ve sağlık sunumunun bir arada yürütülmesi gerektiğini söyledi.

Verilerle dünden bugüne sağlık sistemini anlatan Erdöl, Türkiye'nin 10 yıl gibi kısa bir sürede hem sağlık güvencesi hem sosyal güvenceyi sağlamış dünyadaki nadir ülkelerden birisi olduğunu ifade etti.

Erdöl, yaratılanı severim yaratandan ötürü felsefesinden hareketle tıbbiyeli olmanın fedakar olmak, çalışmak, üretmek, merhametli olmak, insanı sevmek, meslektaşlara, hocalara saygı, insan hayatını öncelemek, istişareye açık olmak ve devlet malını korumak olduğunu belirtti.

Sevgi ve merhamet sahibi olmak, çok çalışmak ve lisan bilmenin tıbbiyeli olmanın özeti olduğunu da ifade eden Erdöl, konuşmasını tamamladı.

Programın sonunda, Rektörümüz Prof. Dr. Hüseyin Karaman günün anısına Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl'e Üniversitemiz şilti takdim etti.

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