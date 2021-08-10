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ÇANAKKALE - Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl Sıhhiye Müzesi ile ilgili açıklama yaptı - Son Dakika

ÇANAKKALE - Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl Sıhhiye Müzesi ile ilgili açıklama yaptı

10.08.2021 15:51

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl, açılışı yapılan Çanakkale Muharebeleri Sıhhiye Müzesi ile ilgili olarak, "Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane'de o yıl savaşlara tüm 749 talebe katılmış.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl, açılışı yapılan Çanakkale Muharebeleri Sıhhiye Müzesi ile ilgili olarak, "Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane'de o yıl savaşlara tüm 749 talebe katılmış. Bunların 350'si şehit olmuş, okullarına dönememişler. 1 sınıf tamamen şehit olduğu için 1921 yılında okul mezun verememiş. Böyle bir tıbbiyeli kültürünün gençlere tanıtılması bakımından bu müzenin önemsenmesini arzu ediyorum ve ziyaret edilmesini tavsiye ediyorum." dedi.

Prof. Dr. Erdöl, AA muhabirine, müzeyle ilgili bilgi aktardı.

Bu müzenin Çanakkale savaşlarının cephe gerisindeki sağlık hizmetleri hafızasını yansıttığını kaydeden Cevdet Erdöl, "Çanakkale Zaferleri sırasında sadece hekim değil, aynı zamanda burada asker olarak da bizatihi çatışmaya gelen ama esas görevi sağlık hizmeti olan ve burada bulunan tıbbiyelilerin anısına, sağlık çalışanlarının anısına burada bir müze oluşturuldu." diye konuştu.

Bu müzenin oluşmasında Tarihi Alan Başkanlığının, Konya Büyükşehir Belediyesinin ve Konya Selçuklu Belediyesinin büyük gayretleri bulunduğuna işaret eden Prof. Dr. Erdöl, şöyle devam etti:

"Biz de o gayretlerin bir parçası olarak Sağlık Bilimleri Üniversitesi olarak, tarihi alandaki bu Sıhhiye Müzesi'nin oluşmasına katkı verdik. Burada o dönemde yaralılara, hastalara, cephe şartlarında Çanakkale Savaşları sırasında nasıl yardım edildiğini, o dönem ne tür sıkıntılar çekildiğini, doktorların, hemşirelerin hangi gayretler içerisinde olduklarını, hastayı taşıyan tezkereci dediğimiz erlerden tutunuz da cerrahi işleri yapan, ameliyatları yapan hekimlere kadar çadırlarda veya açık havada nasıl gayretler gösterdiklerini burada görmekteyiz. Çok büyük bir emeğin mahsulü bu müze. Tüm emek verenlere hepsine teşekkür ediyorum. Ben tüm gençlerin, özellikle sağlık meslek mensubu olan tıbbiyelilerin gelip Çanakkale'yi ve bilhassa bu müzeyi görmelerini arzu ediyorum. Çünkü o günkü şartlar içinde dahi sağlıkçıların bugün Kovid-19'da ve orman yangınlarında neler yaptıklarını görüyoruz. O günde o şartlarda neler çektiklerini nasıl gayret ettiklerini bizatihi görmüş olurlar."

Çanakkale Savaşları sırasında çok sayıda tıbbiyelinin de şehit olduğunu hatırlatan Erdöl, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane'de o yıl savaşlara tüm 749 talebe katılmış. Bunların 350'si şehit olmuş, okullarına dönememişler. 1 sınıf tamamen şehit olduğu için 1921 yılında okul mezun verememiş. Böyle bir tıbbiyeli kültürünün gençlere tanıtılması bakımından bu müzenin önemsenmesini arzu ediyorum ve ziyaret edilmesini tavsiye ediyorum."

Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nin senato toplantısı

Rektör Prof. Dr. Cevdet Erdöl, Çanakkale Savaşları ve şehitlerin aziz hatıraları dolayısıyla senato toplantısını burada gerçekleştirdiklerini anlattı.

Bu kapsamda önemli bir tarihi seçtiklerini dile getiren Erdöl, "Sağlık Bilimleri Üniversitesi olarak, Çanakkale Kara Savaşları'nın önemli bir yıl dönümü olan 106. yılda ve Anafartalar Zaferi'nde tarihin bu gerçeğini görerek üniversitemizin senato toplantısını da bu mübarek topraklarda yapma kararlaştırdık. Biz rektör yardımcılarımız ve bazı dekanlarımız ile bizatihi buradayız, diğer üyelerimizde uzaktan erişim ile senato toplantımızı burada yapmış olacağız." diye konuştu.

Tarihi Alan Başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya, Sağlık Bilimleri Üniversitesi rektör yardımcıları Prof. Dr. Kemalettin Aydın, Prof. Dr. Mustafa Gerek, Prof. Dr. Yunus Karakoç ile Gülhane Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Mehmet Ali Gülçelik ve üniversitenin genel sekreteri Dr. Öner Güner katıldı.

ÇANAKKALE - Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl Sıhhiye Müzesi ile ilgili açıklama yaptı
ÇANAKKALE - Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl Sıhhiye Müzesi ile ilgili açıklama yaptı
ÇANAKKALE - Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl Sıhhiye Müzesi ile ilgili açıklama yaptı
ÇANAKKALE - Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl Sıhhiye Müzesi ile ilgili açıklama yaptı
ÇANAKKALE - Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl Sıhhiye Müzesi ile ilgili açıklama yaptı
ÇANAKKALE - Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl Sıhhiye Müzesi ile ilgili açıklama yaptı
ÇANAKKALE - Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl Sıhhiye Müzesi ile ilgili açıklama yaptı
ÇANAKKALE - Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl Sıhhiye Müzesi ile ilgili açıklama yaptı
ÇANAKKALE - Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl Sıhhiye Müzesi ile ilgili açıklama yaptı

Cevdet Erdöl, Çanakkale, Senato, Şehit, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ÇANAKKALE - Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl Sıhhiye Müzesi ile ilgili açıklama yaptı - Son Dakika


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