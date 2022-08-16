Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nin kontenjanları doldu - Son Dakika
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Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nin kontenjanları doldu

16.08.2022 11:13
Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nin kontenjanları doldu

Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ), Yükseköğretim Kurumlar Sınavı (YKS) 2022 sonuçlarına göre kontenjanını tamamen doldurdu.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ), Yükseköğretim Kurumlar Sınavı (YKS) 2022 sonuçlarına göre kontenjanını tamamen doldurdu. Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl, SBÜ ailesine katılan, tüm öğrencileri üniversitelerini tercih etmelerinden dolayı tebrik ederek, "2022 YKS sonuçlarına göre öğrenci kontenjanlarımızın tamamen dolmasını öğretmenlerin, öğrencilerin ve velilerin teveccühü ve iltifatı olarak görüyoruz" dedi.

Sonuçların gerek üniversite gerekse sağlık camiası için son derece mutluluk verici olduğunu ifade eden Prof. Dr. Erdöl, şunları söyledi:

"Sağlık temalı ilk devlet üniversitesi olan üniversitemiz Sultan Abdülhamid Han'ın başlattığı eğitim hamlesinin bugünkü imkanlarla daha ileriye taşınmasına müteveccih bir uygulama olarak 2015 yılında kuruldu. Sayın Cumhurbaşkanımızın bu tarihi hatıraya hürmeten üniversitemize ilgisini ve desteğini çok yakından biliyor ve kendilerine de bu vesileyle teşekkür ediyorum. 2022 YKS sonuçlarına göre üniversitemizin gerek lisans gerek ön lisans tüm kontenjanlarının dolmasını memnuniyetle karşılıyor ve bu durumu ülkemizin sağlık temalı ilk devlet üniversitesi olmasının doğal bir neticesi olarak değerlendiriyorum. En önemlisi ülkemizde sağlık alanında yoğun talep gören mesleklere yönelik fakülte, bölüm ve programları açmamız, bu bölüm ve programlarda yüzde 100 doluluk oranını elde etmemiz, büyüme stratejimizin ne kadar doğru olduğunu göstermektedir. Üniversitemize yerleşerek SBÜ öğrencisi olma hakkı kazanan öğrencilerimizi tebrik ediyor, bu gelişmede emeği geçen ve katkısı olan SBÜ ailesinin tüm mensuplarına ve tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyor, üniversitemize ve sağlık camiasına hayırlı olmasını diliyorum."


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Kaynak: DHA

Cevdet Erdöl, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nin kontenjanları doldu - Son Dakika

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