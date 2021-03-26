SBÜ'den açıklama: Gerekli inceleme ve soruşturma başlatılmıştır - Son Dakika

Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ)'nden bir gazetede çıkan iddialara ilişkin açıklamada, "Üniversite olarak aile yapımızı, toplumsal değerlerimizi hedef alan, örf, adet ve kadim geleneklerimize, dini ve milli değerlerimize zarar veren hiçbir ders içeriğini kabul etmemiz, izin vermemiz, hoş görmemiz veya onaylamamız asla mümkün değildir. Müfredat dışında olduğu düşünülen konuşma ve anlatımlar hakkında ilgili fakülte dekanlığımız tarafından gerekli inceleme ve soruşturma başlatılmıştır" denildi.

Bugün Milli Gazete'de yer alan 'Üniversitede Fıtratı Temelden Reddeden Ders' başlıklı haberde geçen ifadelerle ilgili Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nden açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Bahse konu olan olayın bazı üniversitelerde zorunlu olmasına karşın üniversitemiz müfredatında seçmeli ders şeklinde yer alan 'Toplumsal Cinsiyet Eşitliği' dersinde vuku bulduğu anlaşılmıştır. Üniversite olarak aile yapımızı, toplumsal değerlerimizi hedef alan, örf, adet ve kadim geleneklerimize, dini ve milli değerlerimize zarar veren hiçbir ders içeriğini kabul etmemiz, izin vermemiz, hoş görmemiz veya onaylamamız asla mümkün değildir. Müfredat dışında olduğu düşünülen konuşma ve anlatımlar hakkında ilgili fakülte dekanlığımız tarafından gerekli inceleme ve soruşturma başlatılmıştır. Ders bahanesiyle de olsa milli ve mukaddes değerlerimizin tartışma konusu yapılmasını asla tasvip etmiyoruz. Gençlerimizi milli duygularla yetiştirmeyi ilke edinen üniversitemizin aynı hassasiyetleri taşıdığının ve çalışmalarını bu doğrultuda yürütmekte olduğunun bilinmesini arzu etmekteyiz" ifadelerine yer verildi.