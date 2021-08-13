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Sağlık Bilimleri Üniversitesi, yerli medikal cihazlara yönelik projesini tamamladı - Son Dakika

Sağlık Bilimleri Üniversitesi, yerli medikal cihazlara yönelik projesini tamamladı

13.08.2021 18:00
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, yerli medikal cihazlara yönelik projesini tamamladı, System.String[]

Sağlık Bilimleri Üniversitesi, yerli medikal cihazların ülke ekonomisine olumlu katkı sağlaması ve cihazların yurt dışına satışı için belgelenmesinin kolaylaştırılmasına yönelik projeyi tamamladı.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi, yerli medikal cihazların ülke ekonomisine olumlu katkı sağlaması ve cihazların yurt dışına satışı için belgelenmesinin kolaylaştırılmasına yönelik projeyi tamamladı.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Hamidiye Külliyesi, 15 Temmuz Konferans Salonunda gerçekleştirilen etkinlikte, "Medikal Cihaz, Test, Kalibrasyon, Ar-Ge, Eğitim ve Belgelendirme Merkezi Kurulumu Fizibilite Projesi"nin sonuçları paylaşıldı.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl, Türkiye'de yerli medikal cihazlara olan güveni artırmak ve teşvik etme adına projenin önemli olduğunu söyledi.

Rekabetçi bir medikal pazara erişmek ve ihracatın artırılması için alt yapı imkanları sağladıklarını belirten Erdöl, "Çevre ülkelere de ihraç edebilecek yerli ve milli belgelendirme sisteminin kurulmasını arzu ediyoruz. Yerli ve mili medikal cihazların ülke içinde kolay dolaşımı, sonrasında ise uluslararası dolaşımı için uygun şartların oluşmasını sağlayacak danışmanlık hizmeti verilmesini amaçlıyoruz. Amaç, İstanbul, sadece Türkiye'ye değil, diğer ülkelere de hitap eden bir sağlık ekonomisinin başkenti olmasına katkı sağlamaktır. Üniversite olarak elimizi taşın altına koyup önemli bir faaliyetin yapılmasına ön ayak oluyoruz." diye konuştu.

Erdöl, İstanbul Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen proje için üniversitenin laboratuvar kapasitesinin artırılacağını duyurdu.

"Yerli belgeleme standartları oluşturmayı amaçlıyoruz"

Proje Koordinatörü Mesut Yurtçu, projeye 12 ay önce başladıklarını, 2 kere çalıştay düzenlediklerini, anketler yapıp ve saha ziyaretlerinde bulunduklarını belirtti.

Yerli üretilip ihraç edilen ancak belgelendirmede zorlanılan medikal cihazların yabancı firmalar tarafından satın alınarak yüksek rakamlarla Türkiye'ye geri satıldığını söyleyen Yurtçu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Yaptığımız toplantılarda girişimcilerin sorunlarını araştırdık. Sorunların başında gerek ülkemizde gerekse yurt dışında yerli medikal cihazların dolaşımının sağlanması, yurt dışında satılmaları için gerekli olan bazı belgelerin yüksek maliyetli olması yer alıyor geliyor. Projemizde yerli ve milli belgeleme standartları oluşturma ve geliştirmeyi, bu sayede İstanbul'un sağlık sektöründeki rekabet gücünü artırmayı, medikal cihaz sektörünün test, kalibrasyon ve Ar-Ge sürecini yönetmeyi amaçlamaktayız."

Projenin yürütücüsü, Teknopol İstanbul Genel Müdürü Orhan Çömlek, pandemi sürecinde çevrim içi olarak yurt dışından profesörlerle de projeye dair görüşmeler yaptıklarını söyledi.

Çömlek, "Projeyi daha değerli kılabilmek için elimizden gelen her türlü çabayı yaptık. Medikal cihazların üretiminden özellikle CE belgelendirme süreciyle ilgili çalışmalar yaptık. Yurt dışında CE belgelendirilmesindeki uzun süreç ve bunlara ödenen yüksek rakamlar var. Sertifikalandırma ise karar verenlerin iki dudağı arasında olduğunu gördük. İnovasyon çalışmalarını değerlendirdik. Buna yönelik projemizi ilerlettik." ifadelerini kullandı.

Araştırma Geliştirme, İstanbul, Türkiye, Milli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sağlık Bilimleri Üniversitesi, yerli medikal cihazlara yönelik projesini tamamladı - Son Dakika


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