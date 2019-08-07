Son Dakika Haberleri: Sağlık Bilimleri Üniversitesi YKS'de ilgi gördü
Son Dakika Güncel Haber

Sağlık Bilimleri Üniversitesi YKS'de ilgi gördü

1 saat önce

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) dün açıklanan yerleştirme sonuçlarına göre, Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nin (SBÜ) önlisans ve lisans programları ilgiyle karşılaştı.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi YKS'de ilgi gördü, System.String[]
Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) dün açıklanan yerleştirme sonuçlarına göre, Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nin (SBÜ) önlisans ve lisans programları ilgiyle karşılaştı.
Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, sağlık temalı ilk devlet üniversitesi olan SBÜ, YKS 2019 yerleştirme sonuçlarına göre, önlisans programlarının yüzde 100'ünü, lisans programlarının da yüzde 99,96'sını doldurarak önemli bir başarıya imza attı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen SBÜ Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl, üniversitelerine olan ilgiyi, öğretmenlerin, öğrencilerin ve velilerin teveccühü ve iltifatı olarak gördüklerini kaydetti.
Sonuçların hem üniversite hem sağlık camiası için son derece mutluluk verici olduğunu belirten Erdöl, "Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nin köklü geçmişi, güçlü akademik kadrosu, öğrencileri celp ve cezbeden abidevi yapısı ve sağlık eğitimi alanındaki göz dolduran duruşu, kontenjanlarındaki tam doluluk oranlarıyla taçlanmıştır.
Bu tablo göğsümüzü kabarttığı, gönül ufkumuzu aydınlattığı, doğru yolda olduğumuzu muştuladığı gibi aynı zamanda bizlere hedefi ve çıtayı yükseltmek için bir iştah ve teşvik vesilesi olmuştur. Başarımızın temelinde yatan şey Mekteb-i Tıbbiyye-i Şahane'den Sağlık Bilimleri Üniversitesi'ne uzanan yolda ülkemize, gönül coğrafyamıza hizmet etme, fayda sağlama ve değer üretme motivasyonudur." ifadelerini kullandı.
Yükseköğretim Kurumları Sınavı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 11:06 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Süleyman Demirel'in ilk otomobili, Niğde'de satışa çıkarıldı!
AVM'deki kahvaltıdan zehirlenen 10 kişi hastanelik oldu Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a yeni yetki Son dakika! Bakan Akar ABD ile yapılan Suriye görüşmeleri hakkında konuştu: Birliklerimizin hazırlığı ve duruşu tamam

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.8.2019 12:59:03. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sağlık Bilimleri Üniversitesi YKS'de ilgi gördü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]