Sağlık Bilimleri Üniversitesine 78 öğrenci alınacak
41 dakika önce
Jandarma Genel Komutanlığının muvazzaf tabip subay, diş tabibi subay ve sağlık astsubayı ihtiyacının karşılanması amacıyla Sağlık Bilimleri Üniversitesinde öğrenim görmek üzere 78 öğrenci alınacak.
Jandarma Genel Komutanlığının muvazzaf tabip subay, diş tabibi subay ve sağlık astsubayı ihtiyacının karşılanması amacıyla Sağlık Bilimleri Üniversitesinde öğrenim görmek üzere 78 öğrenci alınacak. Haber Yayın Tarihi : 10.07.2019 10:42
Erdoğan'dan görevden alınan TCMB Başkanı Çetinkaya için dikkat çeken sözler: Piyasalara güven vermedi Trafikte hamile kadına saldıran baklavacı kardeşlere, Bursalı baklavacıdan tepki Kısa mesafeyi duyunca çılgına dönen taksici, kadın yolcuyu indirmek istedi! Yolcu, o anları kaydetti Minik Leyla'nın ailesine DNA testi yapıldı, biyolojik babası ortaya çıktı