Son Dakika Haberleri: Sağlık Bilimleri Üniversitesine 78 öğrenci alınacak
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Sağlık Bilimleri Üniversitesine 78 öğrenci alınacak

41 dakika önce

Jandarma Genel Komutanlığının muvazzaf tabip subay, diş tabibi subay ve sağlık astsubayı ihtiyacının karşılanması amacıyla Sağlık Bilimleri Üniversitesinde öğrenim görmek üzere 78 öğrenci alınacak.

Sağlık Bilimleri Üniversitesine 78 öğrenci alınacak, System.String[]
Jandarma, Ekonomi
Jandarma Genel Komutanlığının muvazzaf tabip subay, diş tabibi subay ve sağlık astsubayı ihtiyacının karşılanması amacıyla Sağlık Bilimleri Üniversitesinde öğrenim görmek üzere 78 öğrenci alınacak.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 10.07.2019 10:42 
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