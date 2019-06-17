Sağlık Bilimleri ve Sinop üniversitelerine rektör atanacak
3 dakika önce
Yükseköğretim Kurulunca (YÖK), Sağlık Bilimleri Üniversitesi ile Sinop Üniversitesine rektör adaylığı için başvurular alınacak.
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 10:41 Kaynak: AA
Yükseköğretim Kurulunca (YÖK), Sağlık Bilimleri Üniversitesi ile Sinop
Üniversitesine rektör adaylığı için başvurular alınacak.
YÖK'ten yapılan açıklamaya göre, ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda Sağlık Bilimleri Üniversitesi ve Sinop Üniversitesi'ne rektör ataması yapılacak. Rektör
adayları için belirlenmiş şartları taşıyan adaylar, bugünden itibaren 28 Haziran Cuma mesai saati bitimine kadar Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına başvuruda bulunabilecekler.
Başvurular, bizzat veya posta ile YÖK Başkanlığına yapılabileceği gibi, "rektoraday@yok.gov.tr" adresine elektronik posta yoluyla da iletilebilecek.
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