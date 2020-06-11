Sağlık çalışanı 4 aydır görmediği ailesine "Koronayı aştım da geldim" afişi ile gitti
Sağlık çalışanı 4 aydır görmediği ailesine "Koronayı aştım da geldim" afişi ile gitti Korona virüs salgınından dolayı 4 aydır çocuğunu ve eşini göremeyen acil servis çalışanı eşinin ve çocuğunun afişi ile ailesine kavuştu Koronavirüs salgınından dolayı 4 aydır çocuğunu ve eşini göremeyen...
Sağlık çalışanı 4 aydır görmediği ailesine "Koronayı aştım da geldim" afişi ile gitti
Korona virüs salgınından dolayı 4 aydır çocuğunu ve eşini göremeyen acil servis çalışanı eşinin ve çocuğunun afişi ile ailesine kavuştu
OSMANİYE - Koronavirüs salgınından dolayı 4 aydır çocuğunu ve eşini göremeyen acil servis sağlık çalışanı, eşinin ve çocuğunun fotoğrafının olduğu afiş yaptırıp otomobiline asarak ailesine sürpriz yaptı.
Adıyaman'ın Besni ilçesinde devlet hastanesinin acil servisinde çalışan sağlık çalışanı Mahmutcan Müslümoğlu koronavirüs salgınından dolayı 5 aylık oğlu Yağız Aslan ve eşi Ayşe Tuğba Müslümoğlu'nu Osmaniye'nin Kadirli ilçesindeki ailesinin yanına bıraktı. 4 aydır hastane acil servisinden çıkmayan Mahmutcan Müslümoğlu çalıştığı hastaneden ailesini görmek üzere izin alarak eşinin ve oğlunun fotoğrafını dev bir afiş yaptırarak otomobilinin üzerine yapıştırdı. Afişin üzerine "Koronayı aştım da geldim" ve "Sizi çok özledim" yazdıran sağlık çalışanı otomobili ile evin önüne durarak ailesine sürpriz yaptı. 4 aydır ailesini göremediğini belirten sağlık çalışanı Mahmutcan Müslümoğlu, "Oğlumu bıraktığımda henüz 1 aylıktı. Koronavirüsten dolayı hem kendimin hem de sevdiklerimin sağlığını tehlikeye atmamak için eşimi ve oğlumu ailemizin yanına bıraktım. İzin alarak eşime ve çocuğuma kavuştum. Gerçi sosyal mesafeyi ihlal etmemek için onlara sarılamadım ama ailemi görmekte güzel" şeklinde konuştu.
Haber Yayın Tarihi: 11.06.2020 03:26 Kaynak: İHA
Son Dakika › Güncel › Sağlık çalışanı 4 aydır görmediği ailesine 'Koronayı aştım da geldim' afişi ile gitti - Son Dakika
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