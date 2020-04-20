Sağlık çalışanı anne, kızının doğum gününü gözyaşları içinde kutladı - Son Dakika
Son Dakika Genel Sağlık çalışanı anne, kızının doğum gününü gözyaşları içinde kutladı - Son Dakika

Sağlık çalışanı anne, kızının doğum gününü gözyaşları içinde kutladı

6 saat önce

Sağlık çalışanı anne, kızının doğum gününü gözyaşları içinde kutladı -Jandarma ekipleri sağlık çalışanı anne Zehra Arısüt'ün isteğini geri çevirmeyerek kızı İrem'in doğum gününü kutlamasına yardımcı oldu Korona virüs ile mücadele kapsamında Kayseri Şehir Hastanesinde görevli sağlık çalışanı...

Sağlık çalışanı anne, kızının doğum gününü gözyaşları içinde kutladı

- Jandarma ekipleri sağlık çalışanı anne Zehra Arısüt'ün isteğini geri çevirmeyerek kızı İrem'in doğum gününü kutlamasına yardımcı oldu

NEVŞEHİR - Korona virüs ile mücadele kapsamında Kayseri Şehir Hastanesinde görevli sağlık çalışanı Zehra Arısüt, Nevşehir'de bulunan kızının doğum gününü jandarma ekiplerinin desteği ile gözyaşları içerisinde kutladı.

Kayseri Şehir Hastanesinde görevli sağlık çalışanı Zehra Arısüt, Nevşehir'in Derinkuyu ilçesine bağlı Özlüce köyünde yaşayan kızının doğum gününü jandarma ekipleri tarafından götürülen yaş pasta ile kutladı.

Edinilen bilgilere göre, bir süre önce eşinden ayrılan ve Kayseri Şehir Hastanesinde görevli sağlık çalışanı Zehra Arısüt babaannesinin yanında kalan kızı İrem'in doğum gününü kutlamak için Vefa Destek hattına ulaşarak jandarmadan destek istedi. Anne Zehra Arısüt'ün bu isteğini yerine getirmek üzere Özlüce köyüne giden jandarma ekipleri, adrese ellerinde doğum günü pastası ile ulaştı.

Jandarma ekipleri pastadaki mumları yaktıktan sonra, "Kayseri'de çalışan sağlık görevlimiz Zehra hanımın isteği ile geldik. Kızı İrem'in doğum gününü kutlamak için bir sürpriz yapacağız" diyerek kapının önüne geldi. dedesi tarafından çağrılan İrem'i jandarma ekipleri, "İyi ki doğdun İrem" diye karşılarken, anne Zehra Arısüt kızının doğum günü kutlamasını görüntülü olarak izledi. Jandarma ekipleri sayesinde kızının doğum gününü kutlayan Zehra Arısüt, "Anneciğim doğum günün kutlu olsun. Seni çok seviyorum, iyi ki benim kızımsın. Seni çok seviyorum, keşke sana sarılabilsem, çok özledim seni. Gelemiyorum, dokunamıyorum, inşallah geleceğim seni çok seviyorum prensesim" diye seslendi.

Anne Zehra Arısüt, kızının doğum günü kutlamasında kendisine yardımcı olan jandarma ekiplerine teşekkür etti.

Sağlık çalışanı anne, kızının doğum gününü gözyaşları içinde kutladı

Jandarma, Kayseri, Anne, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.04.2020 11:08 Kaynak: İHA

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