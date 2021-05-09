Sağlık çalışanı anneler çocuklarına doya doya sarılacakları günü iple çekiyor - Son Dakika

Sağlık çalışanı anneler çocuklarına doya doya sarılacakları günü iple çekiyor

09.05.2021 11:17
Sağlık çalışanı anneler çocuklarına doya doya sarılacakları günü iple çekiyor, System.String[]

SITKI YILDIZ - Diyarbakır ve Yalova'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede görevlerini sürdüren kadın doktorlar, Anneler Günü'nü evlatlarından ayrı geçirmenin burukluğunu yaşıyor.

MEHMET SIDDIK KAYA/ SITKI YILDIZ - Diyarbakır ve Yalova'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede görevlerini sürdüren kadın doktorlar, Anneler Günü'nü evlatlarından ayrı geçirmenin burukluğunu yaşıyor.

Tüm dünyada etkili olan Kovid-19 salgınıyla kahramanca mücadele eden sağlıkçılar, ailelerinden uzakta gece gündüz demeden hastalara şifa dağıtmak için fedakarca görev yapıyor.

Virüsü ailelerine bulaştırmamak için sevdiklerinden ayrı kalmayı göze alan sağlık çalışanlarından aynı zamanda anne olanların büyük bölümü Anneler Günü'nü evlatlarından ayrı geçiriyor.

"Yorulduk ama topluma hizmet vermekten de memnuniyet ve gurur duyuyoruz"

Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcısı Mine Bahçıvan, AA muhabirine, 3 çocuk annesi olduğunu belirterek, salgınla mücadelede kendilerini ve sevdiklerini riske atmamak için zaman zaman evlerinden ve ailelerinden ayrı yaşamayı göze aldıklarını söyledi.

Aşı çalışmalarıyla Kovid-19'un etkisinin gün geçtikçe kırıldığını anlatan Bahçıvan, vatandaşlardan salgın süresince evde kalmalarını ve sosyal mesafe kuralına uymalarını istediklerini belirtti.

Kovid-19 sürecinin çalışan anneler için daha zorlu geçtiğini aktaran Bahçıvan, sağlık çalışanı annelerin, fedakarca çalıştığını bildirdi.

Bahçıvan, "Ben de onlardan biri olmaktan gurur duyuyorum. Gerçekten yorulduk ama topluma hizmet vermekten de memnuniyet ve gurur duyuyoruz." diye konuştu.

Kovid-19 sürecinde Anneler Günü'nü tam olarak kutlayamadıklarını aktaran Bahçıvan, şöyle devam etti:

"Çünkü çocuklarımıza dokunacak, sarılacak cesaretimiz yoktu. Bu Anneler Günü'nü de buruk geçireceğiz. Ancak halkımızın desteğiyle sayılarda düşüş olduğunu görüyoruz. Gelecek Anneler Günü'nün, herkesin çocuğunu, annesini sevgiyle kucakladığı güzel bir gün olmasını diliyorum."

"Önümüzdeki yıla daha neşeli girmek istiyoruz"

Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanı Doktor Meral Erdal Erbatur da 2 çocuk annesi olduğunu, daha önce heyecanlı ve neşeli geçirdikleri Anneler Günü'nü salgın sürecinde buruk girdiklerini dile getirdi.

Kovid-19 yoğun bakım ünitesinde yaklaşık 1,5 yıldır çalıştığını ifade eden Erbatur, Annelik zor doktorluk zor ama biz bunları başarabilecek güçlü kadınlarız. Bu seneyi de belki buruk geçireceğiz ama önümüzdeki yıla daha neşeli girmek istiyoruz." dedi.

Çocuklarına, annelerine sarılarak görevlerini yapmak istediklerini anlatan Erbatur, önümüzdeki yıllarda Anneler Günü'nü bu şekilde kutlamak istediklerini kaydetti.

Tıbbi Mikrobiyoloji Uzmanı ve 3 çocuk annesi Doktor Ayser Mızraklı ise koronavirüsü toplumsal bir savaş olarak gördüğünü, bunun üstesinden gelebilmek için ekip arkadaşlarıyla çok çalıştıklarını vurguladı.

Bazı arkadaşlarının Kovid-19'a yakalandığı bilgisini veren Mızraklı, zaman zaman bu tür durumların yaşanmasının moralini bozduklarını dile getirdi.

Geçen yıl Anneler Günü'nde de çalıştığını belirten Mızraklı, "24 saat hizmet veren bir laboratuvarda çalıştığım için Anneler Günü'ne buruk girdim. Çocuklarımdan, eşimden ayrıydım. Bu sene de yine nöbetçiyim. Yine ayrı olacağım. Umarım önümüzdeki yıl salgını bitireceğiz ve hep birlikte iyi bir Anneler Günü'nü kutlayacağız çünkü buna ihtiyacımız var." ifadelerini kullandı.

"Bu süreç hem anne hem de çocuk olarak çok zor"

Yalova Devlet Hastanesi Kovid-19 Yoğun Bakım Servisinde anestezi ve reanimasyon hekimi olarak görev yapan uzman doktor Mine Özgün, salgının başından itibaren yaşanılan zorluklar nedeniyle biri kız 2 çocuğundan uzun süre ayrı kaldığına değindi.

Özgün, 16 yıldır yoğun bakım ve ameliyathanelerde görev yaptığını aktararak, Kovid-19'a yakalanıp hastanede tedavi gördüğünü bildirdi.

Süreci başından itibaren çok zor geçirdiklerini vurgulayan Özgün, şunları kaydetti:

"Annemi ve babamı bu süreç başladığından beri hiç görmedim, yanlarına gitme cesaretini bulamadım. Kendi çocuklarıma sıkı sıkı sarılmayı çok özledim. Bu kısıtlar hem onları hem bizi çok zorladı. Onlar için de bizim için de yakın olamama, sürekli 'uzak kal', 'bana temas etme', 'benim odama girme' gibi söylemlerle geçirdiğimiz bir yıl oldu. Belki sağlıkçı olmasaydık temas konusunda daha rahat olabilirdik ama sağlıkçı olmanın verdiği bu kısıt, onlarla olan ilişkimizi de ciddi boyutta zorladı. Bu sürecin geçmesini ve çocuklarımıza sıkı sıkıya sarılmayı temenni ediyorum. Biz çocuklarımıza sarılmayı, onlarla vakit geçirmeyi gerçekten çok özledik."

Mine Özgün'ün 10 yaşındaki kızı Öykü Özgün ise annesinin doktor olması nedeniyle bu süreçte çoğunlukla evde olamadığını belirterek, "Annemle uyumayı, bisikletle gezmeyi, yüzmeyi, kahvaltı yapmayı ve en çok da sarılmayı isterdim." diye konuştu.

Sıtkı Yıldız, Anneler Günü, Diyarbakır, Yalova, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sağlık çalışanı anneler çocuklarına doya doya sarılacakları günü iple çekiyor - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Kocasını öldürüp cesedini 10 parçaya böldü! Kan donduran cinayetin perde arkasında 'Yasak aşk' ortaya çıktı Kocasını öldürüp cesedini 10 parçaya böldü! Kan donduran cinayetin perde arkasında 'Yasak aşk' ortaya çıktı Lille, Burak Yılmaz sayesinde zirvede rakipsiz Lille, Burak Yılmaz sayesinde zirvede rakipsiz Aygün Aydın, bu kez Hakan Sabancı'nın arkadaşlarını hedef aldı: Malum gecede içeceğime ilaç kattılar Aygün Aydın, bu kez Hakan Sabancı'nın arkadaşlarını hedef aldı: Malum gecede içeceğime ilaç kattılar Erzuruspor'dan gece yarısı Yılmaz Vural Hamlesi! Hocayı kovdu, yorumları kapattı Erzuruspor'dan gece yarısı Yılmaz Vural Hamlesi! Hocayı kovdu, yorumları kapattı Çin'in kontrolden çıkan roketinin parçaları, Hint Okyanusu'nda Maldivler yakınlarına düştü Çin'in kontrolden çıkan roketinin parçaları, Hint Okyanusu'nda Maldivler yakınlarına düştü Ebru Şahin ile Cedi Osman'ın romantik mesajlaşması takipçilerini mest etti Ebru Şahin ile Cedi Osman'ın romantik mesajlaşması takipçilerini mest etti G.Saraylı yönetici ile Sergen Yalçın arasında olay yaratan diyalog: Haydi ganyan bayiye G.Saraylı yönetici ile Sergen Yalçın arasında olay yaratan diyalog: Haydi ganyan bayiye Bakan Soylu'nun 'stajyer bakan' sözlerine Meral Akşener'den yanıt: Övünüyorum Bakan Soylu'nun 'stajyer bakan' sözlerine Meral Akşener'den yanıt: Övünüyorum

Son Dakika Haberleri
11:56 Fenerbahçeli futbolcuların zafer sevinci yıktı geçti!
11:40 Kocasını öldürüp cesedini 10 parçaya böldü! Kan donduran cinayetin perde arkasında 'Yasak aşk' ortaya çıktı
10:14 Mecidi-i Aksa'dan uyarı: İsrail Aksa'yı işgale hazırlanıyor
10:05 ABD siber saldırı alarmında! Ülkenin en büyük petrol boru hattı kapatıldı
09:57 Tam kapanma sonrası uzmanlardan uyarı: Kapanma sonrası normalleşme kademeli olmalı
09:50 Koronavirüs testi bir 3 kez negatif , 2 kez pozitif çıkınca intihar etmek istedi!
09:46 İsrail polisi Mescid-i Aksa'ya yine saldırdı: 10 yaralı
09:39 Erzuruspor'dan gece yarısı Yılmaz Vural Hamlesi! Hocayı kovdu, yorumları kapattı
09:37 İhaleye girebilmek için kendini polis olarak tanıttı!
17:45 Son Dakika! Afganistan'da okul önünde bombalı saldırı: 25 kişi hayatını kaybetti
Fenerbahçeli futbolcuların zafer sevinci yıktı geçti! Fenerbahçeli futbolcuların zafer sevinci yıktı geçti!         
11:56
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye engellemelere rağmen Avrupa Birliği üyeliği konusunda kararlı Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye engellemelere rağmen Avrupa Birliği üyeliği konusunda kararlı         
11:07
Sedat Peker'den yeni video: Dubai'deyim, her şeyi yapsanız da Türkiye'ye dönmeyeceğim Sedat Peker'den yeni video: Dubai'deyim, her şeyi yapsanız da Türkiye'ye dönmeyeceğim         
10:35
Tam kapanma sonrası uzmanlardan uyarı: Kapanma sonrası normalleşme kademeli olmalı Tam kapanma sonrası uzmanlardan uyarı: Kapanma sonrası normalleşme kademeli olmalı         
09:57
İhaleye girebilmek için kendini polis olarak tanıttı! İhaleye girebilmek için kendini polis olarak tanıttı!         
09:38
25 yaşındaki genç, salonda asılı halde bulundu 25 yaşındaki genç, salonda asılı halde bulundu         
03:54
Meral Akşener, Sedat Peker'in iddiaları hakkında konuştu: Açıklamalar çok vahim Meral Akşener, Sedat Peker'in iddiaları hakkında konuştu: Açıklamalar çok vahim         
00:40
Galatasaray'ın Beşiktaş zaferi sonrası yaptığı paylaşıma beğeni yağıyor Galatasaray'ın Beşiktaş zaferi sonrası yaptığı paylaşıma beğeni yağıyor         
23:04
Alper Potuk'un Fenerbahçe'ye attığı gol sonrası yaşadığı sevince tepki yağıyor Alper Potuk'un Fenerbahçe'ye attığı gol sonrası yaşadığı sevince tepki yağıyor         
20:50
Survivor'da neler olmuş neler! Elenen yarışmacılar Cemal Hünal ve Çağrı Atakan aylar sonra itiraf etti Survivor'da neler olmuş neler! Elenen yarışmacılar Cemal Hünal ve Çağrı Atakan aylar sonra itiraf etti         
20:14
Çin'den Bakan Koca'yı ters köşe yapan sözler: Aşı tedarikinde yavaşlamanın nedeni siyasi değil Çin'den Bakan Koca'yı ters köşe yapan sözler: Aşı tedarikinde yavaşlamanın nedeni siyasi değil         
19:37
Mustafa Üstündağ, eski eşi Ecem Özkaya'nın rol arkadaşı Ferdi Sancar'ı tehdit etti Mustafa Üstündağ, eski eşi Ecem Özkaya'nın rol arkadaşı Ferdi Sancar'ı tehdit etti         
16:23
İsrail polisinin Mescid-i Aksa'ya saldırısını Türkiye ile ilişkilendirdi! HDP'li vekilden skandal paylaşım İsrail polisinin Mescid-i Aksa'ya saldırısını Türkiye ile ilişkilendirdi! HDP'li vekilden skandal paylaşım         
15:55
İmam nikahlı 4,5 yıllık eşinin, nişanlı olduğunu öğrendi İmam nikahlı 4,5 yıllık eşinin, nişanlı olduğunu öğrendi         
15:51
Pınar Altuğ yeni imajıyla dikkat çekti Pınar Altuğ yeni imajıyla dikkat çekti         
15:09
Genç kadın 4 yıldır kabus yaşıyor! İlişki teklifini reddettiği şahıs, ölümle tehdit edip fotoğraflarıyla eskort sitesi açtı Genç kadın 4 yıldır kabus yaşıyor! İlişki teklifini reddettiği şahıs, ölümle tehdit edip fotoğraflarıyla eskort sitesi açtı         
09:14
Günlerdir tezgah açamayan pazarcılar gece yarısı hale akın etti, güvenlik ekipleri alarma geçti Günlerdir tezgah açamayan pazarcılar gece yarısı hale akın etti, güvenlik ekipleri alarma geçti         
08:15
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.05.2021 12:01:47. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Sağlık çalışanı anneler çocuklarına doya doya sarılacakları günü iple çekiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement