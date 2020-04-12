Sağlık çalışanı annesini bir ay sonra görünce ağlayan Öykü'den

Karaman'da sağlık çalışanı annesini bir ay sonra görüp ağlayarak izleyenleri duygulandıran 6 yaşındaki Öykü Koçak, "evde kal" çağrısında bulundu.

Annesine kavuşma anına ait görüntüleri sosyal medyada büyük ilgi gören Öykü Koçak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 10 gün boyunca anne ve babasıyla kalacağını, ardından ailesinin tekrar işe gideceğini anlattı.

Vatandaşlara evde kal çağrısı yapan küçük Öykü, şunları söyledi:



"Sağlığımızı korumak için evde kalmalıyız. Herkes evde kalsın. Anne ve babamızı özleyebiliriz ama yine de evde kalmalıyız. Annemi birden karşımda görünce çok mutlu oldum, sevindim. Çünkü onu bir aydır görmüyordum, çok özlemiştim. Gözyaşlarımı tutamadım. Annemi görünce şoka girdim. Ona sarıldım, onu çok özlemiştim. Ağladığım kadar ağladım. Allah'a çok dua ederek koronavirüsten kurtulalım. Birbirimize yine de çok yaklaşmayalım."

"Hastalık getiririz diye gelmek istemiyorlar"

Dede İbrahim Koçak ise Öykü'nün annesinin Karaman Devlet Hastanesinde, babasının ise huzurevinde çalıştığını belirtti.

Bu nedenle Öykü'nün kendilerinde kaldığını dile getiren dede Koçak, "Öykü, uzun süre anne ve babasını göremediği için onları özlüyor. Anne ve babasına bunu söylediğimiz zaman onlar da çaresizlik içerisinde, 'hastalık getiririz' diye gelmek istemiyorlar. Öykü ile telefonda görüşüyorlar. Annesi Öykü'ye sürpriz yaptı. Öykü de sürpriz sırasında annesini karşısında görünce bir duygu yüklenmesi sebebiyle ağladı." diye konuştu.

Vatandaşlara evde kalmaları çağrısında bulunan İbrahim Koçak, "Allah memleketimizi, milletimizi başta olmak üzere tüm dünyayı şu salgından korusun. İnsanımız elinden geleni yapması lazım ve evde kalması lazım. Bu salgından kurtulmak için evde kalmak zorundayız" ifadelerini kullandı.

Karaman'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yaklaşık bir aydır 6 yaşındaki kızından ayrı kalan sağlık çalışanı anne Özge Koçak'ın 6 yaşındaki kızı Öykü ile buluştuğu anlara ait video, sosyal medyada yoğun ilgi görmüştü.

Videoda annesini çok özlediğini belirten küçük Öykü'nün, gözyaşları içinde "Biraz kız kıza vakit geçirelim." diyerek annesini bırakmak istememesi izleyenleri duygulandırmıştı.