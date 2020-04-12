Sağlık çalışanı annesini bir ay sonra görünce ağlayan Öykü'den "evde kal" çağrısı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sağlık çalışanı annesini bir ay sonra görünce ağlayan Öykü'den 'evde kal' çağrısı - Son Dakika

Sağlık çalışanı annesini bir ay sonra görünce ağlayan Öykü'den "evde kal" çağrısı

6 saat önce

Karaman'da sağlık çalışanı annesini bir ay sonra görüp ağlayarak izleyenleri duygulandıran 6 yaşındaki Öykü Koçak, "evde kal" çağrısında bulundu.

Sağlık çalışanı annesini bir ay sonra görünce ağlayan Öykü'den

Karaman'da sağlık çalışanı annesini bir ay sonra görüp ağlayarak izleyenleri duygulandıran 6 yaşındaki Öykü Koçak, "evde kal" çağrısında bulundu.

Annesine kavuşma anına ait görüntüleri sosyal medyada büyük ilgi gören Öykü Koçak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 10 gün boyunca anne ve babasıyla kalacağını, ardından ailesinin tekrar işe gideceğini anlattı.

Vatandaşlara evde kal çağrısı yapan küçük Öykü, şunları söyledi:


"Sağlığımızı korumak için evde kalmalıyız. Herkes evde kalsın. Anne ve babamızı özleyebiliriz ama yine de evde kalmalıyız. Annemi birden karşımda görünce çok mutlu oldum, sevindim. Çünkü onu bir aydır görmüyordum, çok özlemiştim. Gözyaşlarımı tutamadım. Annemi görünce şoka girdim. Ona sarıldım, onu çok özlemiştim. Ağladığım kadar ağladım. Allah'a çok dua ederek koronavirüsten kurtulalım. Birbirimize yine de çok yaklaşmayalım."

"Hastalık getiririz diye gelmek istemiyorlar"

Dede İbrahim Koçak ise Öykü'nün annesinin Karaman Devlet Hastanesinde, babasının ise huzurevinde çalıştığını belirtti.

Bu nedenle Öykü'nün kendilerinde kaldığını dile getiren dede Koçak, "Öykü, uzun süre anne ve babasını göremediği için onları özlüyor. Anne ve babasına bunu söylediğimiz zaman onlar da çaresizlik içerisinde, 'hastalık getiririz' diye gelmek istemiyorlar. Öykü ile telefonda görüşüyorlar. Annesi Öykü'ye sürpriz yaptı. Öykü de sürpriz sırasında annesini karşısında görünce bir duygu yüklenmesi sebebiyle ağladı." diye konuştu.

Vatandaşlara evde kalmaları çağrısında bulunan İbrahim Koçak, "Allah memleketimizi, milletimizi başta olmak üzere tüm dünyayı şu salgından korusun. İnsanımız elinden geleni yapması lazım ve evde kalması lazım. Bu salgından kurtulmak için evde kalmak zorundayız" ifadelerini kullandı.

Karaman'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yaklaşık bir aydır 6 yaşındaki kızından ayrı kalan sağlık çalışanı anne Özge Koçak'ın 6 yaşındaki kızı Öykü ile buluştuğu anlara ait video, sosyal medyada yoğun ilgi görmüştü.

Videoda annesini çok özlediğini belirten küçük Öykü'nün, gözyaşları içinde "Biraz kız kıza vakit geçirelim." diyerek annesini bırakmak istememesi izleyenleri duygulandırmıştı.

Karaman, Koçak, Anne, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.04.2020 09:46 Kaynak: AA

Abone Ol:Google'da Takip Et Paylaş: Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Sosyal medyada gündem olan Bilecik Belediyesi: Büyükşehir olduğumuzu sanacak saflıkta hemşehrimiz yok
Atatürk ve Mevlana'ya hakaret eden stand-up'çı tutuklandı Koyun otlatırken Sağlık Bakanı'na şiir yazdı, sosyal medyanın gündemine oturdu İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'den Kovid-19 açıklaması
Nurgül, Duygu Özaslan'ı fena tiye aldı: Siz pis fakirler buna ne diyorsunuz? Nurgül, Duygu Özaslan'ı fena tiye aldı: Siz pis fakirler buna ne diyorsunuz?         
15:50
Neymar'ın annesi, oğlunun 22 yaşındaki arkadaşı ile ilişki yaşıyor Neymar'ın annesi, oğlunun 22 yaşındaki arkadaşı ile ilişki yaşıyor         
15:42
Son Dakika: İngiltere Başbakanı Johnson koronavirüs sebebiyle tedavi gördüğü hastaneden taburcu edildi Son Dakika: İngiltere Başbakanı Johnson koronavirüs sebebiyle tedavi gördüğü hastaneden taburcu edildi         
15:38
Son dakika: Ücretsiz izne çıkarılan vatandaşlara 3 ay boyunca aylık 1170 lira maaş desteği sağlanacak Son dakika: Ücretsiz izne çıkarılan vatandaşlara 3 ay boyunca aylık 1170 lira maaş desteği sağlanacak         
14:55
İranlı modelin İstanbul'daki lüks rezidansında yavru aslan ve piton yılanı çıktı İranlı modelin İstanbul'daki lüks rezidansında yavru aslan ve piton yılanı çıktı         
14:44
Sokakta oynarken polisleri görünce korkan çocuk, yaptığı eve saklandı Sokakta oynarken polisleri görünce korkan çocuk, yaptığı eve saklandı         
14:31
Muş Varto'da yaralı ele geçirilen PKK'lı teröristin koronavirüs testi pozitif çıktı Muş Varto'da yaralı ele geçirilen PKK'lı teröristin koronavirüs testi pozitif çıktı         
14:18
Dünyaca ünlü Türk doktor Derya Unutmaz: Koronavirüsü durduran ilaçlar bulundu Dünyaca ünlü Türk doktor Derya Unutmaz: Koronavirüsü durduran ilaçlar bulundu         
14:15
Beşiktaş 2. Başkanı Adnan Dalgakıran'dan Galatasaray'a UEFA Kupası göndermesi Beşiktaş 2. Başkanı Adnan Dalgakıran'dan Galatasaray'a UEFA Kupası göndermesi         
14:12
Selin hemşirenin yasak sonrası marketlere koşanlara verdiği tepki sosyal medyada gündem oldu Selin hemşirenin yasak sonrası marketlere koşanlara verdiği tepki sosyal medyada gündem oldu         
14:06
Akşener: Bilim Kurulu'nun bile haberi yoktu; Erdoğan'ın canı istedi, yasak ilan edildi Akşener: Bilim Kurulu'nun bile haberi yoktu; Erdoğan'ın canı istedi, yasak ilan edildi         
13:50
Shane Larkin'in Milli Takım tercihinde Cumhurbaşkanı Erdoğan etkisi Shane Larkin'in Milli Takım tercihinde Cumhurbaşkanı Erdoğan etkisi         
13:36
Dünya henüz mevcut olanını yenememişken bilim insanları, yarasalarda 6 yeni koronavirüs keşfetti Dünya henüz mevcut olanını yenememişken bilim insanları, yarasalarda 6 yeni koronavirüs keşfetti         
13:13
Prof. Dr. Naci Görür bugün Bingöl'de yaşanan deprem sonrası Van'ın Muradiye ve Başkale ilçelerini işaret etti: Dikkat edilmeli Prof. Dr. Naci Görür bugün Bingöl'de yaşanan deprem sonrası Van'ın Muradiye ve Başkale ilçelerini işaret etti: Dikkat edilmeli         
13:12
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Caner ve Gökhan'a sıcak bakıyor Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Caner ve Gökhan'a sıcak bakıyor         
13:02
Ölümcül virüs, ABD'nin Vuhan'da yaptığı deneylerle mi ortaya çıktı? Çok konuşulacak belgeler basına sızdı Ölümcül virüs, ABD'nin Vuhan'da yaptığı deneylerle mi ortaya çıktı? Çok konuşulacak belgeler basına sızdı         
13:02
İzmir polisi, İzmir polisi, "Babam sokağa çıkamıyor" diyen 7 yaşındaki çocuğun isteğini gerçekleştirdi         
13:01
Galatasaray, Fernando Muslera'ya yeni teklif yapacak Galatasaray, Fernando Muslera'ya yeni teklif yapacak         
12:43
Çin'de son 24 saatte koronavirüs kaynaklı ölüm yaşanmadı Çin'de son 24 saatte koronavirüs kaynaklı ölüm yaşanmadı         
12:42
Bülent Yıldırım'dan derbi itirafı: Verdiğim taç kararından vicdanen müsterihim, daha iyi olan takım kazandı Bülent Yıldırım'dan derbi itirafı: Verdiğim taç kararından vicdanen müsterihim, daha iyi olan takım kazandı         
12:16
Son dakika: Sokağa çıkma yasağını ihlal eden toplam 18 bin 770 kişiye ceza kesildi Son dakika: Sokağa çıkma yasağını ihlal eden toplam 18 bin 770 kişiye ceza kesildi         
12:00
Sumudica'dan koronavirüs sözleri: Bana Çinliler Aralık ayında bulaştırdı Sumudica'dan koronavirüs sözleri: Bana Çinliler Aralık ayında bulaştırdı         
11:57
Güzel model Bella Hadid'ten mavi balonlu karantina pozu! Ortalık yıkıldı Güzel model Bella Hadid'ten mavi balonlu karantina pozu! Ortalık yıkıldı         
11:46
Son dakika: Koronavirüsü yenerek iyileşen Resmiye Nine, beyin kanamasından hayatını kaybetti Son dakika: Koronavirüsü yenerek iyileşen Resmiye Nine, beyin kanamasından hayatını kaybetti         
11:44
Ozan Güven'den muhabirin Cem Yılmaz sorusuna tepki: Bana ne lan Cem'den Ozan Güven'den muhabirin Cem Yılmaz sorusuna tepki: Bana ne lan Cem'den         
11:27
Tüm Türkiye'ye örnek olan şehir! Yasak yok ama kimse sokağa çıkmadı Tüm Türkiye'ye örnek olan şehir! Yasak yok ama kimse sokağa çıkmadı         
11:17
Duygu Özaslan'ın sahanda yumurtayı bilmemesi sosyal medyayı salladı Duygu Özaslan'ın sahanda yumurtayı bilmemesi sosyal medyayı salladı         
11:09
Koronavirüsü yenen Rüştü Reçber: Basit bir grip olduğunu düşündüm Koronavirüsü yenen Rüştü Reçber: Basit bir grip olduğunu düşündüm         
11:08
Yunan basınından Türkiye'ye akılalmaz suçlama: Koronavirüslü göçmenleri Yunanistan'a göndermeyi planlıyor Yunan basınından Türkiye'ye akılalmaz suçlama: Koronavirüslü göçmenleri Yunanistan'a göndermeyi planlıyor         
10:56
Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu ile yeni dönem başlıyor Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu ile yeni dönem başlıyor         
10:47
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.04.2020 16:07:12. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Sağlık çalışanı annesini bir ay sonra görünce ağlayan Öykü'den "evde kal" çağrısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]