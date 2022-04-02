SAĞLIK ÇALIŞANI BÜŞRA, TERK EDİLMİŞ BEBEĞİN SÜT ANNESİ OLDU - 2 - Son Dakika
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SAĞLIK ÇALIŞANI BÜŞRA, TERK EDİLMİŞ BEBEĞİN SÜT ANNESİ OLDU - 2

02.04.2022 10:35

SAĞLIK ÇALIŞANI BÜŞRA, TERK EDİLMİŞ BEBEĞİN SÜT ANNESİ OLDU - 2 (yeni görüntü)Gökçe KARAKÖSE / İSTANBUL, (DHA)- PENDİK'te terk edilmiş bebek vakasına giden 14 aylık bebeği olan Acil Tıp Teknikeri Büşra Durmaz, kız bebeği ambulansın içinde emzirdi.

SAĞLIK ÇALIŞANI BÜŞRA, TERK EDİLMİŞ BEBEĞİN SÜT ANNESİ OLDU - 2 (yeni görüntü)

Gökçe KARAKÖSE/ İSTANBUL, (DHA)- PENDİK'te terk edilmiş bebek vakasına giden 14 aylık bebeği olan Acil Tıp Teknikeri Büşra Durmaz, kız bebeği ambulansın içinde emzirdi. Bebeğin süt annesi olan Durmaz, ertesi gün de hastaneye giderek bebekle ilgilendi ve kendi bebeğinin elbiselerinden giydirdi. Büşra Durmaz, terk edilmiş bebeğe Nisa Mihriban adını verdi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "ATT Büşra ve süt kızı" videosunu sosyal medya hesabından paylaştı.

SAĞLIK ÇALIŞANI BÜŞRA, TERK EDİLMİŞ BEBEĞİN SÜT ANNESİ OLDU - 2
SAĞLIK ÇALIŞANI BÜŞRA, TERK EDİLMİŞ BEBEĞİN SÜT ANNESİ OLDU - 2
SAĞLIK ÇALIŞANI BÜŞRA, TERK EDİLMİŞ BEBEĞİN SÜT ANNESİ OLDU - 2

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İstanbul'da görevli acil tıp teknikeri, terk edilmiş bebeğe sütannelik yaptı İstanbul'da görevli acil tıp teknikeri, terk edilmiş bebeğe sütannelik yaptı Acil tıp teknikeri Büşra terk edilmiş bebeğe sütannelik yaptı, sonra da ismini koydu: Bakan Koca o anları paylaştı Acil tıp teknikeri Büşra terk edilmiş bebeğe sütannelik yaptı, sonra da ismini koydu: Bakan Koca o anları paylaştı

Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SAĞLIK ÇALIŞANI BÜŞRA, TERK EDİLMİŞ BEBEĞİN SÜT ANNESİ OLDU - 2 - Son Dakika


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SON DAKİKA: SAĞLIK ÇALIŞANI BÜŞRA, TERK EDİLMİŞ BEBEĞİN SÜT ANNESİ OLDU - 2 - Son Dakika
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