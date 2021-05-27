Sağlık çalışanı, damardan ilaç alarak intihar etti: Yaşamayı beceremedim - Son Dakika

Sağlık çalışanı, damardan ilaç alarak intihar etti: Yaşamayı beceremedim

27.05.2021 15:04
Sağlık çalışanı, damardan ilaç alarak intihar etti: Yaşamayı beceremedim, System.String[]

Denizli Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nde Acil Tıp Teknisyeni olarak görev yapan 23 yaşındaki Ömer Ç., ek iş olarak çalıştığı iş hanında hareketsiz halde bulundu. Bölgeye gelen sağlık ekibi, yaptıkları kontrolde gencin kendine enjektörle damarından ilaç verip intihar ettiğini belirledi. Ömer Ç.'nin cansız bedeninin yanında bulunan ve yakınlarına bıraktığı öğrenilen mektubunda "Yaşamayı beceremedim. İntiharı kendi hür irademle yaptım" ifadelerini kullandığı öğrenildi.

Denizli'nin Merkezefendi ilçesine bağlı Saraylar Mahallesi Demirciler Caddesi'ndeki Havuzlu İş Hanı'nda yaşanan olayda, PAÜ Hastanesi'nde ATT olarak görev yapan Ömer Ç., ek iş olarak çalıştığı bıçak bileme atölyesinde bu sabah çevre esnafı tarafından hareketsiz halde bulundu.

ENJEKTÖRLE DAMARINDAN İLAÇ ALMIŞ

İhbar üzerine iş hanına, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekibi, yaptıkları kontrolde Ömer Ç.'nin kendine enjektörle damarından ilaç verip, intihar ettiğini belirledi. Ömer Ç.'nin yanında, kullanılmış enjektör de bulundu.

Damardan ilaç alan sağlık çalışanı, ardında veda mektubu bırakıp intihar etti

''YAŞAMAYI BECEREMEDİM''

Olay yerindeki incelemenin ardından cansız bedeni otopsi için ambulansla PAÜ Hastanesi adli tıp kurumu morguna kaldırılan Ömer Ç.'nin intihar etmeden önce bıraktığı mektubunda ise "Yaşamayı beceremedim. Nereye elimi atsam kuruttum. İntiharı kendi hür irademle yaptım. Sakın bana kızmayın, hepinizi çok seviyorum" yazdığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Sağlık çalışanı, damardan ilaç alarak intihar etti: Yaşamayı beceremedim

Merkezefendi, Denizli, İntihar, İlaç, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Sağlık çalışanı, damardan ilaç alarak intihar etti: Yaşamayı beceremedim - Son Dakika


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