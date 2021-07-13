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Sağlık çalışanı dedektif gibi iz sürüp çalınan motosikletini buldu - Son Dakika

Sağlık çalışanı dedektif gibi iz sürüp çalınan motosikletini buldu

13.07.2021 09:15
Sağlık çalışanı dedektif gibi iz sürüp çalınan motosikletini buldu, System.String[]

ŞİŞLİ'de çalıştığı hastanenin önünde park ettiği 200 bin liralık motosikletini dedektif gibi iz sürerek, 1 buçuk kilometre uzaklıktaki bir apartmanın otoparkında üzeri branda ile örtülmüş halde buldu.

ŞİŞLİ'de çalıştığı hastanenin önünde park ettiği 200 bin liralık motosikletini dedektif gibi iz sürerek, 1 buçuk kilometre uzaklıktaki bir apartmanın otoparkında üzeri branda ile örtülmüş halde buldu. Öte yandan motosikletin çalınma anı ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Hırsızlık olayı, Esentepe Mahallesinde bir caddesi üzerinde geçen cuma günü öğlen saatlerinde meydana geldi. Sağlık çalışanı Turgut Güneş, yaklaşık 200 bin liralık motosikletini çalıştığı hastanenin önüne park etti. Plakasız motosiklet ile gelen kasklı 3 kişi, park halindeki motosikleti gözüne kestirdi.

AYAKLARI İLE DİREKSİYON KİLİDİNİ KIRDILAR

Geldikleri motosikletin sürücüsü beklerken diğer 2'si inerek, park halindeki motosiklete gitti. Biri motosikletin üzerine çıkarken, diğeri de ayakları ile motosikletin direksiyon kilidini kırdı. Şüphelilerden biri motosikleti ittirerek götürürken, diğeri kendisini bekleyen arkadaşıyla geldikleri motosikletle uzaklaştı. Motosikletin çalındığını fark eden bir hastane çalışanı bir süre şüphelilerin arkasından koştu.

HIRSIZLIK ANLARI KAMERADAPlakasız motosikletle gelen 3 kişinin 25 saniyede park halindeki motosikleti çalarak götürdükleri anlar bir iş yerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

ÇEVREDEKİ GÜVENLİK KAMERALARINI İNCELEYEREK İZ SÜRDÜMotosikletinin çalındığını öğrenen Turgut Güneş, hemen polis merkezine giderek şikayetçi oldu. Ardından şüphelilerin güzergahındaki kamera görüntülerini inceleyen Güneş, bir dedektif gibi iz sürerek, 1 buçuk kilometre uzaklıktaki Zincirli Dede Caddesi'ndeki bir apartmanın otoparkında park edilip, branda ile örtülmüş halde motosikletini buldu. Polise haber veren Güneş, motosikletini teslim aldı."BU KADAR İŞLEK CADDEDE HIRSIZLIK ŞOK ETKİSİ YARATIYOR"Turgut Güneş, "Cuma günü arkadaşlar aradı, 'abi motosikletin çalındı' dedi. Hemen aşağıya indim. Kalabalık bir caddedeyiz. Motosikletin çalınması insana şok etkisi yaratıyor. Sıcağı sıcağına kendimiz bir araştıralım dedik. Eşimize dostumuza sorduk, bu hırsızlık işleri nasıl oluyor diye. Birkaç bilgi aldık. Motosiklet hırsızları motosikleti çalınca birkaç gün herhangi bir apartmanın bahçesine bırakıyorlarmış. GPRS sistemi varsa gelip motosikleti alsınlar diye. Yoksa hırsızlar iki üç gün sonra gelip motosikleti tekrar alıyorlarmış. Çevredeki esnaftan rica ederek kamera kayıtlarını izledik. Motosikletin gidiş güzergahını belirledik. Güzergahı takip ettikten sonra yaklaşık 1 buçuk kilometre sonra ara sokakta üstü branda ile örtülmüş bir şekilde apartmanın otoparkında buldum. Biz sokak sokak gezerek motoru bulduk. 25 saniyede motosikleti çalıyorlar, bizim vale arkadaşlar ne olduğunu anlamıyorlar. Sonradan jeton düşüyor. Hala şoktayız" diye konuştu.

Polis, şüphelileri tespit edip yakalamak için çalışma başlattı.


Sağlık çalışanı dedektif gibi iz sürüp çalınan motosikletini buldu
Sağlık çalışanı dedektif gibi iz sürüp çalınan motosikletini buldu
Sağlık çalışanı dedektif gibi iz sürüp çalınan motosikletini buldu
Sağlık çalışanı dedektif gibi iz sürüp çalınan motosikletini buldu
Sağlık çalışanı dedektif gibi iz sürüp çalınan motosikletini buldu
Sağlık çalışanı dedektif gibi iz sürüp çalınan motosikletini buldu
Sağlık çalışanı dedektif gibi iz sürüp çalınan motosikletini buldu
Sağlık çalışanı dedektif gibi iz sürüp çalınan motosikletini buldu
Sağlık çalışanı dedektif gibi iz sürüp çalınan motosikletini buldu
Sağlık çalışanı dedektif gibi iz sürüp çalınan motosikletini buldu
Sağlık çalışanı dedektif gibi iz sürüp çalınan motosikletini buldu

Motosiklet, Hırsızlık, Esentepe, Cuma, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Sağlık çalışanı dedektif gibi iz sürüp çalınan motosikletini buldu - Son Dakika


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