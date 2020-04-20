Sağlık çalışanı eşe doğum günü sürprizi - Son Dakika

Vefa Sosyal Destek Grubu, Hakkari'de çalışan işçinin talebi üzerine Kahramanmaraş'ta görevli sağlık çalışanı eşi için doğum günü sürprizi hazırladı.



Onikişubat Belediyesinin Vefa İletişim Hattı'na gelen bir talep üzerine harekete geçen ekipler, görevi dolayısıyla Hakkari'de bulunan Şevket Gözüdok'nun eşi Melek Gözüdok'un doğum gününü kutlamak için harekete geçti. Ekipler, pasta ve çiçek alıp yerel sanatçılarla birlikte Melek Gözüdok'un evine giderek doğum günü sürprizi yaptı. Doğum günü pastasının yanı sıra, en sevdiği şarkıyı canlı olarak ses sanatçısından dinleyen sağlık görevlisi Melek Gözüdok, eşiyle yapılan canlı bağlantı sırasında duygu dolu anlar yaşadı. Sürpriz doğum gününden dolayı eşine ve görevlilere teşekkür eden Melek Gözüdok, "Daha önce bu kadar sürprizli bir doğum günü yaşamadım. Eşimin uzakta olması dolayısıyla üzgünüm fakat bu sürprizle çok mutlu oldum" dedi. - KAHRAMANMARAŞ