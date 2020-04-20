Sağlık çalışanı eşe doğum günü sürprizi - Son Dakika
Son Dakika Genel Sağlık çalışanı eşe doğum günü sürprizi - Son Dakika

Sağlık çalışanı eşe doğum günü sürprizi

6 saat önce

Sağlık çalışanı eşe doğum günü sürprizi Kahramanmaraş'ta Hakkari'den çalışan bir işçinin sağlıkçı eşinin doğum günü pasta ve canlı müzik eşliğinde kutlandı Hakkari'de çalışan bir işçinin talebi üzerine Kahramanmaraş'ta görevli sağlık çalışanı eşine doğum günü sürprizi yapıldı.

Sağlık çalışanı eşe doğum günü sürprizi

Kahramanmaraş'ta Hakkari'den çalışan bir işçinin sağlıkçı eşinin doğum günü pasta ve canlı müzik eşliğinde kutlandı

KAHRAMANMARAŞ - Hakkari'de çalışan bir işçinin talebi üzerine Kahramanmaraş'ta görevli sağlık çalışanı eşine doğum günü sürprizi yapıldı.

Onikişubat Belediyesinin Vefa İletişim Hattı'na gelen bir talep üzerine harekete geçen ekipler, görevi dolayısıyla Hakkari'de bulunan Şevket Gözüdok, eşi Melek Gözüdok'un doğum gününü kutlamak için harekete geçti. Ekipler pasta ve çiçek alıp yerel sanatçılarla Melek Gözüdok'un evine gelip doğum günü sürprizi yaptı.

Doğum günü pastasının yanı sıra, en sevdiği şarkıyı da canlı olarak ses sanatçısından dinleyen sağlık görevlisi Melek Gözüdok, eşiyle yapılan canlı bağlantı ile duygu dolu anlar yaşadı.

Sürpriz doğum gününden dolayı eşine ve görevlilere teşekkür eden sağlık görevlisi Melek Gözüdok, "Daha önce bu kadar sürprizli bir doğum günü yaşamadım. Eşim uzakta olması dolayısıyla üzgünüm fakat bu sürprizle çok mutlu oldum" dedi.

Sağlık çalışanı eşe doğum günü sürprizi

Kahramanmaraş, Hakkari, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.04.2020 09:48 Kaynak: İHA

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