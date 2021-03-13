Sağlık çalışanı evli çift, hastane ve evde hayatı paylaşıyor - Son Dakika

Konya'da özel bir hastanede hemşire olarak görev yapan genç çift, mesleğin zorluklarına birlikte göğüs geriyor.

Özveri isteyen sağlık alanında 7 yıldır anjiyografi hemşiresi olarak çalışan Osman Taşoluk, aynı hastanede kan alma hemşiresi olan Dilara Taşoluk ile ağustosta hayatını birleştirdi.

Son bir yıldır tüm dünyayı etkileyen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayallerindeki düğünü yapamayan çift, evlilik sonrası gelenekleri de tedbir nedeniyle yerine getiremedi.

Salgında en ön safta mücadele eden meslektaş çift, günün yorgunluğunu birbirlerine moral vererek atıyor.

Dilara Taşoluk, AA muhabirine, öğrencilik yıllarında sağlık alanında çalışmaya karar verdiğini ve 6 yıllık hemşire olduğunu söyledi.

Taşoluk, son bir yıldır Kovid-19 ile mücadelede yoğun mesai harcadıklarını, süreci hastalanmadan atlattıklarını ifade etti.

Hastalarla çok yakın temas ettiklerini hatırlatan Taşoluk, "Maske ve el hijyenine çok dikkat ettik. Tedbirlere tam uyduk. Her hastadan sonra ellerimizi temizledik. Maskemizi hiçbir şekilde çıkarmıyoruz." dedi.

Taşoluk, eşiyle omuz omuza çalışmaktan, hastalara yardımcı olmaktan mutluluk duyduğunu dile getirdi.

Yaklaşık 7 aydır evli olduklarını dile getiren Taşoluk, şunları kaydetti:

"Mesai bitiminde eve geldikten sonra kendimizi dezenfekte ediyoruz. Hastanede olduğu gibi evde de birbirimize destek oluyoruz. Sabah birlikte çıkıyoruz, iş çıkışı birlikte dönüyoruz. Adetlerimizdendir, yeni evli çiftler büyüklerini ziyarete gider. Biz o geleneklerimizi yapamadık. Öncelikle sağlıkçı olduğumuz için büyüklerimizi korumak için ev ziyaretlerini bir süre erteledik."

"Zorluklar yaşadık"

Osman Taşoluk da çocukluğundan beri sağlık alanına ilgisi olduğunu dile getirdi.

Bu alanda çalıştığı ve insanlara faydası olduğu için hem mesut hem de şanslı hissettiğine vurgu yapan Taşoluk, "Yeri geliyor Kovid-19 hastalarını da anjiyoya aldığımız oluyor. Zorluklar yaşadık ama gerekli önlemleri aldıktan sonra, koruyucu ekipmanları kullandığımız için bir sıkıntı yaşamadık. Hastalara şifa olmak, onları sevindirmek bizi motive ediyor." diye konuştu.

Taşoluk, eşi Dilara Taşoluk ile bu dönemde yoğun mesai harcadıklarından hastanede çok yıprandıklarını, eve geldiklerinde eşini gördükten sonra günün yorgunluğunu unuttuğunu aktardı.

Meslektaşıyla evlenmenin avantajlarını yaşadığını dile getiren Taşoluk, "Hastanede yaşadığımız sıkıntıları hastane dışında birbirimize moral vererek atlatmaya çalışıyoruz. Kovid-19 salgını nedeniyle insanları kurallara titizlikle uymaya davet ediyorum. Özellikle bizlerin işlerinin kolaylaşması için kurallara uyalım ve rehavete kapılmayalım." dedi.