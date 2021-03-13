Sağlık çalışanı evli çift, hastane ve evde hayatı paylaşıyor - Son Dakika

Sağlık çalışanı evli çift, hastane ve evde hayatı paylaşıyor

13.03.2021 11:13

Konya'da özel bir hastanede hemşire olarak görev yapan genç çift, mesleğin zorluklarına birlikte göğüs geriyor.

Konya'da özel bir hastanede hemşire olarak görev yapan genç çift, mesleğin zorluklarına birlikte göğüs geriyor.

Özveri isteyen sağlık alanında 7 yıldır anjiyografi hemşiresi olarak çalışan Osman Taşoluk, aynı hastanede kan alma hemşiresi olan Dilara Taşoluk ile ağustosta hayatını birleştirdi.

Son bir yıldır tüm dünyayı etkileyen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayallerindeki düğünü yapamayan çift, evlilik sonrası gelenekleri de tedbir nedeniyle yerine getiremedi.

Salgında en ön safta mücadele eden meslektaş çift, günün yorgunluğunu birbirlerine moral vererek atıyor.

Dilara Taşoluk, AA muhabirine, öğrencilik yıllarında sağlık alanında çalışmaya karar verdiğini ve 6 yıllık hemşire olduğunu söyledi.

Taşoluk, son bir yıldır Kovid-19 ile mücadelede yoğun mesai harcadıklarını, süreci hastalanmadan atlattıklarını ifade etti.

Hastalarla çok yakın temas ettiklerini hatırlatan Taşoluk, "Maske ve el hijyenine çok dikkat ettik. Tedbirlere tam uyduk. Her hastadan sonra ellerimizi temizledik. Maskemizi hiçbir şekilde çıkarmıyoruz." dedi.

Taşoluk, eşiyle omuz omuza çalışmaktan, hastalara yardımcı olmaktan mutluluk duyduğunu dile getirdi.

Yaklaşık 7 aydır evli olduklarını dile getiren Taşoluk, şunları kaydetti:

"Mesai bitiminde eve geldikten sonra kendimizi dezenfekte ediyoruz. Hastanede olduğu gibi evde de birbirimize destek oluyoruz. Sabah birlikte çıkıyoruz, iş çıkışı birlikte dönüyoruz. Adetlerimizdendir, yeni evli çiftler büyüklerini ziyarete gider. Biz o geleneklerimizi yapamadık. Öncelikle sağlıkçı olduğumuz için büyüklerimizi korumak için ev ziyaretlerini bir süre erteledik."

"Zorluklar yaşadık"

Osman Taşoluk da çocukluğundan beri sağlık alanına ilgisi olduğunu dile getirdi.

Bu alanda çalıştığı ve insanlara faydası olduğu için hem mesut hem de şanslı hissettiğine vurgu yapan Taşoluk, "Yeri geliyor Kovid-19 hastalarını da anjiyoya aldığımız oluyor. Zorluklar yaşadık ama gerekli önlemleri aldıktan sonra, koruyucu ekipmanları kullandığımız için bir sıkıntı yaşamadık. Hastalara şifa olmak, onları sevindirmek bizi motive ediyor." diye konuştu.

Taşoluk, eşi Dilara Taşoluk ile bu dönemde yoğun mesai harcadıklarından hastanede çok yıprandıklarını, eve geldiklerinde eşini gördükten sonra günün yorgunluğunu unuttuğunu aktardı.

Meslektaşıyla evlenmenin avantajlarını yaşadığını dile getiren Taşoluk, "Hastanede yaşadığımız sıkıntıları hastane dışında birbirimize moral vererek atlatmaya çalışıyoruz. Kovid-19 salgını nedeniyle insanları kurallara titizlikle uymaya davet ediyorum. Özellikle bizlerin işlerinin kolaylaşması için kurallara uyalım ve rehavete kapılmayalım." dedi.

Sağlık çalışanı evli çift, hastane ve evde hayatı paylaşıyor
Sağlık çalışanı evli çift, hastane ve evde hayatı paylaşıyor
Sağlık çalışanı evli çift, hastane ve evde hayatı paylaşıyor
Sağlık çalışanı evli çift, hastane ve evde hayatı paylaşıyor

Hastane, Evlilik, Konya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sağlık çalışanı evli çift, hastane ve evde hayatı paylaşıyor - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

İstihdamın korunması için yeni destek paketi geliyor: 6 ayı ödemesiz 500 bin liraya kadar kredi verilecek İstanbul'da kripto para çetesine operasyon: 119 Çinli gözaltına alındı Son Dakika! İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun annesi vefat etti İstanbul'da Osmanlı döneminden kalma tarihi köşk 85 milyon liraya satışa çıkarıldı İş dünyası, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı 'ekonomi reformlarını' değerlendirdi Belhanda'nın veda paylaşımındaki Fatih Terim detayı dikkat çekti Müşteriye "Salak" diyen kasiyer, tazminatsız işten kovuldu Oğluyla kavga eden 2 çocuğu öldüren adamın ifadesi ortaya çıktı: Bir anda oldu, pişmanım
Süleyman Soylu'nun annesinin ölüm nedeninin, kalp yetmezliği olduğu ortaya çıktı Süleyman Soylu'nun annesinin ölüm nedeninin, kalp yetmezliği olduğu ortaya çıktı         
12:15
Yurtdışında hayatını kaybeden Karahan Çantay'ın cenazesi Türkiye'ye getirildi Yurtdışında hayatını kaybeden Karahan Çantay'ın cenazesi Türkiye'ye getirildi         
11:26
Siyaset kulislerinin son bombası! Albayrak parti yönetimine dönecek, Ziya Selçuk ve Fahrettin Koca yeni Kabine'de yer almayacak Siyaset kulislerinin son bombası! Albayrak parti yönetimine dönecek, Ziya Selçuk ve Fahrettin Koca yeni Kabine'de yer almayacak         
11:03
Çağatay Ulusoy, Kağıttan Hayatlar filmindeki performansıyla Twitter'da trend oldu Çağatay Ulusoy, Kağıttan Hayatlar filmindeki performansıyla Twitter'da trend oldu         
10:59
AK Partili Zengin, Ayasofya İmamı Boynukalın'ın paylaşımını eleştirdi: Yanlış buluyorum, böyle bir konuda tweet atmamalı AK Partili Zengin, Ayasofya İmamı Boynukalın'ın paylaşımını eleştirdi: Yanlış buluyorum, böyle bir konuda tweet atmamalı         
10:33
Milyoner aşkı için ne yapacağı şaşıran Şeyma Subaşı, Milyoner aşkı için ne yapacağı şaşıran Şeyma Subaşı, "Sevgilimin malıyım" yazılı kıyafetle poz verdi         
10:15
Ücretli poşetlere logo ve slogan düzenlemesi! Kriterleri sağlamayan satılamayacak Ücretli poşetlere logo ve slogan düzenlemesi! Kriterleri sağlamayan satılamayacak         
09:56
Sevgililerin tartışması kanlı bitti! 23 yaşındaki Bensu, tek kurşunla hayatını kaybetti Sevgililerin tartışması kanlı bitti! 23 yaşındaki Bensu, tek kurşunla hayatını kaybetti         
09:36
Müge Anlı, eniştesinin ormanda tecavüz ettiği adamın çıplak fotoğraflarını yayınladı Müge Anlı, eniştesinin ormanda tecavüz ettiği adamın çıplak fotoğraflarını yayınladı         
08:29
Bursa'da tırın araçları biçtiği zincirleme kazada ölü sayısı 4'e yükseldi Bursa'da tırın araçları biçtiği zincirleme kazada ölü sayısı 4'e yükseldi         
00:33
Hava üssüne giren alkollü subay, arabasıyla savaş uçağına çarptı Hava üssüne giren alkollü subay, arabasıyla savaş uçağına çarptı         
23:16
Meslektaşları milyonlar harcarken İrem Sak neden otomobil almadığını ilk kez açıkladı Meslektaşları milyonlar harcarken İrem Sak neden otomobil almadığını ilk kez açıkladı         
20:03
'Palu ailesi' davasında tüyler ürperten detaylar! Damat Tuncer Ustael tüm aileye ispirto içirmiş 'Palu ailesi' davasında tüyler ürperten detaylar! Damat Tuncer Ustael tüm aileye ispirto içirmiş         
19:01
Bebeği yasak aşkından çıkınca gündeme bomba gibi düşen Esra Karakuş, eşiyle barıştı Bebeği yasak aşkından çıkınca gündeme bomba gibi düşen Esra Karakuş, eşiyle barıştı         
15:54
Çocuklar ağlarken gülerek izlediler! Antalya'daki kreş şiddetinin görüntüleri ortaya çıktı Çocuklar ağlarken gülerek izlediler! Antalya'daki kreş şiddetinin görüntüleri ortaya çıktı         
15:01
Sınırları zorlayan Şeyma Subaşı, süper mini elbisesiyle poz verdi Sınırları zorlayan Şeyma Subaşı, süper mini elbisesiyle poz verdi         
14:28
Müşteri kılığına giren polis, değnekçileri kıskıvrak yakaladı Müşteri kılığına giren polis, değnekçileri kıskıvrak yakaladı         
14:24
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.03.2021 12:28:12. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Sağlık çalışanı evli çift, hastane ve evde hayatı paylaşıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei