Sağlık çalışanı Korona virüsden hayatını kaybetti - Son Dakika

Kütahya'da 47 yaşındaki sağlık çalışanı Korona virüsden (Covid-19) hayatını kaybettiğini bildirildi.
Alınan bilgiye göre, Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ek Binası'nın Eczane Bölümü çalışanı Mesut Yiğit'in Korona virüs testi pozitif çıktı. Bir süredir görev yaptığı hastanenin yoğun bakımda ünitesinde tedavi altında tutulan 3 çocuk babası Yiğit, kurtarılamayarak hayatını kaybetti. - KÜTAHYA
Haber Yayın Tarihi: 15.09.2020 12:06 - Kaynak: İHA
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